Abdanan, orașul care ar fi ajuns în mâinile protestatarilor. Foto: X

Protestatarii iranieni au lansat marți un apel direct pentru ajutor către președintele american Donald Trump, în timp ce tulburările continuă să se extindă în toată țara pentru a zecea zi consecutiv. Apelul, distribuit pe X, arăta o femeie ținând o pancartă pe care scria „Trump, simbol al păcii. Nu-i lăsa să ne omoare”. Strigătul de ajutor al femeii a venit pe fondul relatărilor care indicau cel puțin 29 de morți și peste 1.200 de arestări, potrivit Agenției de știri a activiștilor pentru drepturile omului (HRANA), relatează Fox News.

HRANA a relatat, de asemenea, o escaladare a forței de către unitățile de securitate, inclusiv utilizarea de arme cu alice, gaze lacrimogene și atacuri directe asupra demonstranților.

Consiliul Național al Rezistenței Iraniene (NCRI) a afirmat, de asemenea, că orașele Abdanan (provincia Ilam) și Malekshahi au fost efectiv „preluate” de protestatari.

„Astăzi a avut loc o evoluție importantă în două orașe din vestul Iranului, care au fost efectiv preluate, iar oamenii sărbătoresc în stradă”, a declarat Ali Safavi pentru Fox News Digital. „Ei scandau «Moarte lui Khamenei!»”.

„În ciuda tuturor acțiunilor regimului, factorul fricii pare să se fi schimbat, deoarece oamenii au făcut ca forțele represive să fugă”, a adăugat Safavi.

Maryam Rajavi, președinta aleasă a NCRI, a distribuit și ea o postare pe X în care îi salută pe protestatarii din Malakshahi și Abdanan, despre care a spus că „i-au obligat pe agenții regimului să se retragă”.

Demonstrații, greve și adunări stradale au fost raportate și în zeci de orașe din mai multe provincii.

În provincia Ilam, martori și grupuri pentru drepturile omului au raportat că s-a tras cu gaze lacrimogene în interiorul spitalului Imam Khomeini, în timp ce autoritățile încercau să aresteze protestatarii răniți transferați din orașele din apropiere, potrivit relatărilor.

Amnesty International a declarat marți: „Atacul forțelor de securitate iraniene asupra unui spital din Ilam, unde protestatarii răniți caută îngrijiri medicale sau adăpost, încalcă dreptul internațional”.

Relatări similare au apărut și din Teheran, unde forțele de securitate ar fi fost văzute intrând în spitalul Sina, provocând teamă printre pacienți și familii.

După cum a relatat anterior Fox News Digital, tulburările au fost provocate de o combinație de disperare economică și furie politică.

Ceea ce a început ca greve ale muncitorilor și proteste ale comercianților împotriva prăbușirii monedei și inflației s-a extins la demonstrații stradale pe scară largă și proteste studențești.

Potrivit unor informații recente, părți din Marele Bazar din Teheran și din marile centre comerciale din Mashhad au fost, de asemenea, închise parțial sau total.

„Ceea ce face ca protestele din 2025 să fie diferite de cele din trecut este faptul că situația a ajuns la un punct critic pentru cetățenii iranieni”, a continuat Safavi.

„Oamenii simt că nu mai au nimic și au ajuns la un punct de ruptură”, a adăugat el.

Prințul moștenitor exilat Reza Pahlavi a îndemnat, de asemenea, iranienii să scandeze sloganuri de protest la nivel național joi și vineri seara.

Senatorul Lindsey Graham (republican) a avertizat conducerea Iranului că violența continuă împotriva protestatarilor ar putea avea consecințe grave, scriind pe X că liderii regimului ar trebui să înțeleagă că acționează „pe propriul risc”.

Declarațiile sale au venit după un avertisment recent al lui Trump, care a spus pe Truth Social că SUA sunt „pregătite și gata de acțiune”, în urma protestelor în creștere.

