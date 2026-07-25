Proteste anti-SUA și anti-Israel la Caracas. Susținătorii lui Maduro au incendiat steagurile american și israelian

Aproximativ 100 de simpatizanţi ai fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro au incendiat vineri un drapel american şi unul israelian în piaţa Simon Bolivar din centrul capitalei venezuelene Caracas, lansând sloganuri ostile SUA care l-au capturat pe fostul preşedinte şi sunt omniprezente de atunci în Venezuela, a constat un fotoreporter al AFP, scrie Agerpres.

Manifestanţii au călcat în picioare fotografii ale preşedintelui american Donald Trump şi ale premierului israelian Benjamin Netanyahu, scandând "Gringos go home!" şi „Acesta nu este ajutor, este o ocupaţie!”, referindu-se la sprijinul Washingtonului după dublul seism din 24 iunie.

„Afară cu yankeul, asasinul Venezuelei!”, putea fi citit pe o pancartă.

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După capturarea lui Maduro, Donald Trump se laudă frecvent că controlează Venezuela şi pe preşedinta sa interimară Delcy Rodriguez.

„Patria se apără. Marea concentrare împotriva prezenţei yankee şi a sioniştilor în patria lui Bolivar şi Chavez”, anunţa convocarea pentru participarea la manifestaţie.

Erou al independenţei venezuelene, Simon Bolivar, este una din referinţele doctrinei de inspiraţie socialistă a defunctului preşedinte Hugo Chavez, al cărui succesor era Maduro.

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Chavez, Maduro, ca şi actuala preşedintă ţineau cu regularitate discursuri antiimperialiste, criticând în mod recurent inamicul „yankeu”.

După capturarea lui Maduro, Delcy Rodriguez - la cererea Washingtonului - a dispus adoptarea unei legi care să deschidă sectorul petrolier şi minier capitalului privat. SUA care controlează exporturile de petrol brut venezuelean ridică treptat sancţiunile împotriva acestei ţări.

Editor : Ana Petrescu