Proteste anticorupție în Serbia: Aleksandar Vucic îi numește pe manifestanți „teroriști" și promite un „răspuns puternic"

Data publicării:
Președintele sârb, Aleksandar Vucic. Foto: Profimedia Images
Președintele sârb, Aleksandar Vucic. Foto: Profimedia Images

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a promis duminică un „răspuns puternic” împotriva manifestanților anticorupție, pe care i-a catalogat drept „teroriști”. Declarația vine după cinci seri consecutive de proteste la Belgrad și în alte orașe, soldate cu sute de polițiști și civili răniți, relatează AFP, citată de Agerpres.

Violențe au izbucnit la Belgrad și în alte orașe în timpul a cinci zile de manifestații, protestatarii lansând pietre și dispozitive pirotehnice spre forțele de ordine, care au replicat cu grenade și gaze lacrimogene.

Peste 130 de polițiști au fost până acum răniți, iar zeci de civili au avut nevoie de îngrijiri medicale, a declarat duminică președintele naționalist Aleksandar Vucic, în timpul unei conferințe de presă la Belgrad.

Sâmbătă, confruntări au avut loc la Belgrad, Novi Sad și Valjevo, unde un mic grup de indivizi mascați a atacat și incendiat sediile, goale la acea oră, ale Partidului Progresist Sârb (SNS) al lui Vucic.

„Veți vedea totala determinare a statului sârb. Noi vom utiliza tot ce este la dispoziția noastră pentru a restabili legea, ordinea și pacea”, a declarat președintele Vucic. El a adăugat că guvernul are nevoie de câteva zile pentru a pregăti „cadrul legal și formal” al răspunsului său.

„Va fi ceva foarte diferit de ceea ce ați văzut până acum”, a declarat el, subliniind că proclamarea stării de urgență nu este luată în calcul.

Vucic i-a comparat pe protestatari cu „teroriști”, termen pe care l-a folosit adesea de la declanșarea, în 2024, a mișcării anticorupție.

Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia | Poza 2 din 10
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia | Poza 3 din 10
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia | Poza 4 din 10
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia | Poza 5 din 10
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia | Poza 6 din 10
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia | Poza 7 din 10
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia | Poza 8 din 10
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia | Poza 9 din 10
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia | Poza 10 din 10
Proteste anticorupție în Serbia. Foto. Profimedia
Manifestațiile sunt regulate în această țară din Balcani după prăbușirea, în noiembrie 2024, a unei părți din plafonul din beton al gării din Novi Sad. Tragedia, care a făcut 16 morți, a fost rapid imputată corupției de către manifestanți.

Revendicările protestatarilor, care cer o anchetă transparentă, s-au extins între timp, aceștia solicitând și alegeri anticipate.

Aleksandar Vucic respinge apelurile pentru alegeri anticipate, denunțând un complot străin menit să răstoarne guvernul său.

