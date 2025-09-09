Live TV

Proteste anticorupție soldate cu morți în Nepal: Premierul a demisionat. Revolta „Generaţiei Z” continuă

Data publicării:
GenZ Demonstration Against Corruption In Nepal, Kathmandu, Bagmati - 09 Sep 2025
Protestatarii au dat foc clădirii Parlamentului din Kathmandu. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, a demisionat marţi, a anunţat asistentul său, în timp ce manifestanţii anticorupţie au sfidat starea de urgenţă decretată pe termen nelimitat şi au avut din nou ciocniri cu poliţia, la o zi după ce 19 persoane au murit în protestele violente declanşate de interzicerea reţelelor sociale, relatează Reuters

Guvernul lui Oli a ridicat între timp interdicţia pentru reţelele sociale după ce protestele au devenit violente, soldate cu 19 morţi şi peste 100 de răniţi. Luni, poliţia a tras cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc asupra protestatarilor care încercau să ia cu asalt clădirea parlamentului. 

Tulburările sunt cele mai grave din ultimele decenii în această ţară săracă din Himalaya, situată între India şi China, care se confruntă cu instabilitate politică şi incertitudine economică de când protestele au dus la abolirea monarhiei în 2008. 

„Prim-ministrul a demisionat”, a declarat pentru Reuters Prakash Silwal, consilierul lui Oli, o mişcare care aruncă ţara într-o nouă incertitudine politică, conform News.ro.  

Marţi dimineaţă, Oli convocase o reuniune a tuturor partidelor politice, afirmând că violenţa nu este în interesul naţiunii şi că este nevoie de dialog paşnic pentru a găsi soluţii la orice problemă. 

Însă furia împotriva guvernului nu dădea semne de calmare, protestatarii adunându-se din nou în faţa Parlamentului şi în alte locuri din capitala Kathmandu, sfidând starea de urgenţă pe termen nelimitat impusă de autorităţi. 

Protestatarii au dat foc la anvelope pe unele străzi, au aruncat cu pietre în poliţiştii în echipament anti-revoltă şi i-au urmărit pe străzile înguste, în timp ce alţii priveau şi filmau ciocnirile cu telefoanele mobile, iar fumul negru şi dens se ridica spre cer.  

Sute de oameni din unele oraşe situate lângă graniţa dintre India şi Nepal au început să mărşăluiască spre Kathmandu pentru a-i susţine pe protestatari, a declarat unul dintre protestatari pentru Reuters la telefon. 

Martorii au spus, de asemenea, că protestatarii au dat foc caselor unor politicieni din Kathmandu, iar mass-media locală a relatat că unii miniştri au fost evacuaţi în siguranţă cu elicoptere militare. 

Reuters nu a putut verifica imediat informaţiile. 

„Încă suntem aici pentru viitorul nostru... Vrem ca această ţară să fie lipsită de corupţie, astfel încât toată lumea să aibă acces uşor la educaţie, spitale, facilităţi medicale... şi la un viitor luminos”, a declarat protestatarul Robin Sreshtha pentru Reuters TV. 

Sosirea avioanelor dinspre partea de sud a aeroportului din Kathmandu, principalul punct de acces internaţional al Nepalului, a fost închisă din cauza vizibilităţii reduse cauzate de fumul provenit de la incendiile provocate de protestatari în zonele din apropiere, a declarat Gyanendra Bhul, oficial al autorităţii aviatice. 

Organizatorii protestelor, care s-au extins şi în alte oraşe din ţara himalayană, le-au numit „demonstraţii ale generaţiei Z”, motivate de frustrarea generalizată a tinerilor faţă de lipsa de acţiune a guvernului în combaterea corupţiei şi stimularea oportunităţilor economice. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Digi Sport
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Maia Sandu cu mâna la piept
Maia Sandu dezvăluie, într-un discurs istoric în Parlamentul...
Proiectile obuze 155mm
Rheinmetall a deschis cea mai mare fabrică de proiectile de 155 mm...
femeie pleaca cu valiza spre avion
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici...
Steaguri România - UE - NATO
Ce arată cel mai recent sondaj de opinie în privința apartenenței...
Ultimele știri
Campus Media TV rămâne o voce puternică în presa românească: peste 2,2 milioane de ascultători zilnic pe frecvențe
Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaură în buget de peste 700 de milioane de lei
UE a adoptat o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor din fast fashion. Ce prevede noul regulament
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cablu subacvatic
Cabluri submarine din Marea Roșie au fost avariate, blocând accesul la internet în Asia și Orientul Mijlociu
Donald Trump și Xi Jinping
Cum va schimba războiul din Ucraina soarta adversarilor Chinei. „Mesajul” sumbru al lui Trump pentru aliații SUA din Asia
Președintele sârb, Aleksandar Vucic. Foto: Profimedia Images
Proteste anticorupție în Serbia: Aleksandar Vucic îi numește pe manifestanți „teroriști” și promite un „răspuns puternic”
descoperire arheologica dinti nuca betel droguri
Descoperire rară: dinți vechi de 4.000 de ani arată că oamenii consumau nuci cu efecte psihoactive
profimedia-1026608176
Thailanda acuză Cambodgia de a doua încălcare a armistițiului în două zile
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones, aspru criticată după gluma făcută la tv despre un fan de 12 ani: "E atât de dezgustător...
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine...
Adevărul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert...
Playtech
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Au rămas "mască"! Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea