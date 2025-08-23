Un partid politic armean, În Numele Republicii, și susținătorii săi au organizat un protest în fața bazei militare ruse 102 din Gyumri, sâmbătă, 23 august,scrie European Pravda, citând agenția de știri armeană News.am.

Protestatarii au cerut guvernului armean să închidă baza militară rusă din Gyumri.

O înregistrare video de la fața locului arată că baza este păzită de un număr semnificativ de polițiști.

Protestatarii au afișat bannere cu sloganuri precum „Ieșiți din Armenia” și au scandat împotriva autorităților ruse, arătând cu degetul mijlociu în direcția bazei.

Nu este prima dată când are loc o manifestație în Gyumri pentru a cere retragerea trupelor ruse din baza 102.

În 2023, premierul armean Nikol Pashinyan a declarat că nu vede niciun avantaj în menținerea bazelor militare ruse în țară, având în vedere că Rusia nu și-a îndeplinit obligațiile ca aliat.

Editor : Sebastian Eduard