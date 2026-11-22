Peste 80.000 de persoane au manifestat în Franţa sâmbătă, potrivit Ministerului de Interne, dintre care 21.500 la Paris. Un sindicat estimează, la rândul său, că au participat 150.000 de manifestanţi. În marile oraşe, marşurile au fost marcate de câteva incidente, iar cel puţin 144 de persoane au fost reţinute, potrivit unui bilanţ al Ministerului de Interne.

Această sâmbătă a marcat, de asemenea, cea de-a opta aniversare a mişcării „Vestele galbene”, aproape la o zi după primele sâmbete de blocaje din noiembrie 2018, notează News.ro.

Pentru a şasea săptămână consecutivă, sindicatele, organizaţiile de tineret şi mişcarea „vestelor galbene” au chemat la proteste de stradă faţă de costul ridicat al vieţii, într-un context de nemulţumire socială care a căpătat amploare la nivel european, dar care a început să se estompeze.

Acest „Act VI”, conform denumirii date de mişcarea „vestelor galbene”, s-a înscris, de asemenea, în cadrul unui apel european lansat de sindicate şi asociaţii pentru apărarea dreptului la locuinţă, care vizează acţiuni coordonate pe parcursul a trei zile, de vineri până duminică.

În Franţa, manifestaţiile sunt prevăzute în principal pentru sâmbătă.

Mişcarea „vestelor galbene”, care a luat naştere în 2018 din revendicări legate de preţurile combustibililor şi a reapărut în această toamnă sub forme noi, îşi sărbătoreşte în acest weekend cea de-a opta aniversare.

Editor : B.E.