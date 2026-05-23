Proteste în Madrid, la reședința premierului Pedro Sanchez: manifestanții au forțat cordonul de securitate

Thousands join anti-government protest in Madrid
Mii de persoane protestează într-o piață centrală din Spania împotriva guvernului și premierului Pedro Sánchez. 8 iunie 2025. Foto. Profimedia

Zeci de mii de oameni s-au adunat, sâmbătă, la Madrid și au protestat în cadrul Marşului pentru Demnitate, organizat de asociaţia Societatea Civilă Spaniolă, împotriva guvernului condus de premierul Pedro Sanchez, pe care îl acuză de corupție. Un grup restrâns de manifestanți a încercat să treacă de cordonul de securitate din jurul reședinței prim-ministrului, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Protestatarii au purtat bannere cu mesajul „Demisia mafiei socialiste” şi alte sloganuri, alături de zeci de steaguri spaniole.

Liderii Partidului Popular, de opoziţie, şi ai partidului de extremă dreapta Vox au participat, de asemenea, la marşul care s-a desfăşurat în mare parte paşnic.

Totuși, poliția a reținut un grup de persoane mascate în apropierea drumului spre Palatul Moncloa din Madrid, reședința premierului Pedro Sanchez, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea spaniolă.

Organizatorii au declarat că la prostest au fost prezente 80.000 de persoane, în timp ce reprezentantul guvernului spaniol a estimat numărul acestora la aproximativ 40.000.

