Live TV

Galerie Foto Proteste la Belgrad: 23 de persoane au fost reținute. Mai mulți manifestanți au fost răniți

Data publicării:
Clashes after student protests in Belgrade
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia

Douăzeci şi trei de oameni au fost arestaţi şi un număr nespecificat de manifestanţi au fost răniţi în ciocnirile dintre poliţie şi protestatari de sâmbătă seară la Belgrad, în urma unui protest antiguvernamental masiv care a decurs paşnic, a relatat duminică presa locală, transmite Agerpres.

Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia | Poza 1 din 9
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia | Poza 2 din 9
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia | Poza 3 din 9
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia | Poza 4 din 9
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia | Poza 5 din 9
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia | Poza 6 din 9
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia | Poza 7 din 9
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia | Poza 8 din 9
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia | Poza 9 din 9
Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente. Foto: Profimedia
,

Potrivit agenţiei de ştiri sârbe Beta, numărul arestărilor a fost anunţat de ministrul de interne, Ivica Dacic, care a declarat că „toţi cei care au atacat poliţia vor fi identificaţi şi urmăriţi penal”, după ce a confirmat că mai mulţi ofiţeri de poliţie au suferit răni, fără a specifica numărul acestora sau gravitatea rănilor.

La rândul lor, asociaţiile studenţeşti care au organizat protestul au raportat duminica aceasta că zeci de manifestanţi au fost bătuţi sâmbătă seară şi că mai mulţi dintre ei, inclusiv cadre universitare, sunt trataţi în centre medicale, potrivit postului de televiziune N1.

Circa 34.300 de cetăţeni, potrivit poliţiei, şi peste 100.000, conform unor surse independente, s-au deplasat sâmbătă după-amiază în Piaţa Slavija din Belgrad, capitala Serbiei, pentru a protesta faţă de guvernarea preşedintelui naţionalist populist Aleksandar Vucic şi a cere alegeri anticipate (cele la termen ar urma să fie programate pentru sfârşitul anului 2027).

Demonstraţia - organizată de grupuri de studenţi ca parte a unei serii de proteste care au început în noiembrie 2024 în urma prăbuşirii acoperişului gării din Novi Sad, tragedie soldată cu 16 morţi şi care a stârnit indignarea populaţiei, ce a atribuit dezastrul corupţiei endemice în rândul autorităţilor - a decurs fără incidente.

Abia după ce mulţimea a început să se disperseze au izbucnit ciocniri şi tulburări în faţa parlamentului, unde se adunase un număr mare de poliţişti şi susţinători ai lui Vucic.

Poliţia a răspuns cu gaze lacrimogene la atacurile unor persoane mascate, de care ambele părţi s-au distanţat, care au aruncat diverse obiecte, petarde şi rachete de semnalizare asupra poliţiei.

Protestatarii s-au distanţat apoi de grup. La rândul său, Vucic, care a plecat sâmbătă seară într-o vizită oficială de cinci zile în China, a declarat într-un mesaj video postat pe Instagram că, prin protestul lor, studenţii şi-au arătat "natura violentă" şi că trebuie să înţeleagă că "cei care nu gândesc ca ei sunt şi ei fiinţe umane".

După ce autorităţile au oprit toate trenurile din Serbia sâmbătă dimineaţă devreme, în timp ce mulţi studenţi şi cetăţeni din întreaga ţară se pregăteau să călătorească la Belgrad pentru a participa la demonstraţie, serviciul feroviar a început să fie reluat duminică dimineaţă devreme, potrivit companiei feroviare de stat, Srbijavoz.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
3
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
Vechimea în muncă online. Foto Getty Images
4
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele...
bolovani
5
Primărie amendată cu 100.000 de lei după ce a pus bolovani pe spațiile verzi, ca măsură...
”Ore de groază” pentru femeia care conduce un imperiu de un miliard de euro
Digi Sport
”Ore de groază” pentru femeia care conduce un imperiu de un miliard de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Clashes after student protests in Belgrade
Haos la Belgrad: protest masiv împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic. Ciocniri violente între manifestanți și forțele de ordine
Serbia Students Rally
Toate trenurile din Serbia au fost anulate sâmbătă, fără explicații, înaintea unui mare protest antiguvernamental organizat la Belgrad
Aleksandar Vucic.
Președintele Serbiei a anunțat că va organiza alegeri parlamentare anticipate în toamnă
Exerciții militare NATO în Serbia
Primul exercițiu militar al NATO în Serbia, la 30 de ani după ce Alianța a bombardat Belgradul. Participă și România
Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
După Donald Trump și Vladimir Putin, un alt lider merge în China. În ce perioadă va avea loc vizita oficială
Recomandările redacţiei
Tanczos Barna
Tanczos Barna: „Alegerile anticipate rămân doar o soluție teoretică”...
profimedia-1104956591
Putin a lovit Kievul cu racheta hipersonică Oreșnik, folosită pentru...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Am încercat să limităm risipa și să corectăm...
marco rubio
Marco Rubio, despre războiul SUA-Iran: „E posibil ca lumea să...
Ultimele știri
Sportivii din Rusia și Belarus pot concura în competițiile europene, după ce Federația Europeană de Gimnastică a ridicat sancțiunile
România a trimis peste 4.000 de oi în Algeria cu avioane cargo. Țara africană își asigură necesarul exclusiv de pe piața românească
Ministerul Economiei schimbă regulile pentru ghizii turistici, după 25 de ani: anunțul lui Irineu Darău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de… iarnă în România
Fanatik.ro
Ștefan Târnovanu, transfer de la FCSB la U Craiova? “L-am sunat când Gigi Becali nu-l mai dorea”
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Ce a dezvăluit Rafael Nadal despre boala care l-a chinuit în carieră. A povestit totul în documentarul care...
Adevărul
Cea mai odioasă crimă politică a secolului XX și consecințele ei. Masacrul familiei ultimului țar al Rusiei...
Playtech
Când ieși la pensie în România și câți ani trebuie să cotizezi. Vârsta de pensionare, noutăți din 2026
Digi FM
Păr grizonant, farmec deloc știrbit. Cinci dintre cei mai doriți actori de la Hollywood, trecuți de 60 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit...
Pro FM
Loredana Groza, criticată dur de fani după o transformare provocatoare: „Fel de fel de maimuțăreli!”
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Adevărul despre alimentele procesate. Ce spun nutriționiștii despre produsele din supermarket
Newsweek
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ea e Quadzilla, găina cu patru picioare care a cucerit internetul: „Este șefa curții”
Film Now
Demi Moore, schimbare totală de look. La 63 de ani, actrița a renunțat la imaginea care a consacrat-o
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...