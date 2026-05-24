Douăzeci şi trei de oameni au fost arestaţi şi un număr nespecificat de manifestanţi au fost răniţi în ciocnirile dintre poliţie şi protestatari de sâmbătă seară la Belgrad, în urma unui protest antiguvernamental masiv care a decurs paşnic, a relatat duminică presa locală, transmite Agerpres.

Protestele antiguvernamentale din Belgrad au fost marcate și de manifestări violente.

Potrivit agenţiei de ştiri sârbe Beta, numărul arestărilor a fost anunţat de ministrul de interne, Ivica Dacic, care a declarat că „toţi cei care au atacat poliţia vor fi identificaţi şi urmăriţi penal”, după ce a confirmat că mai mulţi ofiţeri de poliţie au suferit răni, fără a specifica numărul acestora sau gravitatea rănilor.

La rândul lor, asociaţiile studenţeşti care au organizat protestul au raportat duminica aceasta că zeci de manifestanţi au fost bătuţi sâmbătă seară şi că mai mulţi dintre ei, inclusiv cadre universitare, sunt trataţi în centre medicale, potrivit postului de televiziune N1.

Circa 34.300 de cetăţeni, potrivit poliţiei, şi peste 100.000, conform unor surse independente, s-au deplasat sâmbătă după-amiază în Piaţa Slavija din Belgrad, capitala Serbiei, pentru a protesta faţă de guvernarea preşedintelui naţionalist populist Aleksandar Vucic şi a cere alegeri anticipate (cele la termen ar urma să fie programate pentru sfârşitul anului 2027).

Demonstraţia - organizată de grupuri de studenţi ca parte a unei serii de proteste care au început în noiembrie 2024 în urma prăbuşirii acoperişului gării din Novi Sad, tragedie soldată cu 16 morţi şi care a stârnit indignarea populaţiei, ce a atribuit dezastrul corupţiei endemice în rândul autorităţilor - a decurs fără incidente.

Abia după ce mulţimea a început să se disperseze au izbucnit ciocniri şi tulburări în faţa parlamentului, unde se adunase un număr mare de poliţişti şi susţinători ai lui Vucic.

Poliţia a răspuns cu gaze lacrimogene la atacurile unor persoane mascate, de care ambele părţi s-au distanţat, care au aruncat diverse obiecte, petarde şi rachete de semnalizare asupra poliţiei.

Protestatarii s-au distanţat apoi de grup. La rândul său, Vucic, care a plecat sâmbătă seară într-o vizită oficială de cinci zile în China, a declarat într-un mesaj video postat pe Instagram că, prin protestul lor, studenţii şi-au arătat "natura violentă" şi că trebuie să înţeleagă că "cei care nu gândesc ca ei sunt şi ei fiinţe umane".

După ce autorităţile au oprit toate trenurile din Serbia sâmbătă dimineaţă devreme, în timp ce mulţi studenţi şi cetăţeni din întreaga ţară se pregăteau să călătorească la Belgrad pentru a participa la demonstraţie, serviciul feroviar a început să fie reluat duminică dimineaţă devreme, potrivit companiei feroviare de stat, Srbijavoz.

