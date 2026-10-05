Proteste tensionate în India. Trei jurnaliste acuză polițiștii de hărțuire sexuală, zeci de manifestanți au fost reținuți

Trei jurnaliste au acuzat polițiști din India de hărțuire sexuală în timpul protestelor de stradă desfășurate în capitala New Delhi. Acuzațiile au fost formulate sâmbătă, după ce forțele de ordine au reținut zeci de tineri care cereau demisia șefului Comisiei Electorale, relatează BBC.

Într-o postare pe rețelele sociale, Poliția din Delhi a anunțat că districtul New Delhi a primit plângerea, iar cazul a fost transferat către divizia de investigații criminale pentru o anchetă „corectă și imparțială”.

Mii de protestatari s-au adunat duminică, pentru a treia zi consecutiv, la Delhi și Mumbai, cerând demisia lui Gyanesh Kumar, pe fondul modificărilor de amploare aduse listelor electorale.

Comisia Electorală susține că procesul are ca scop eliminarea înregistrărilor duplicate și a persoanelor care nu mai îndeplinesc condițiile pentru a figura pe listele electorale. Până în prezent, 130 de milioane de nume au fost eliminate de pe liste.

Imagini publicate online arată persoane ridicate cu forța de polițiști de la locul protestului de la Jantar Mantar, în centrul capitalei Delhi.

Cele trei jurnaliste susțin, printre altele, că unii polițiști le-ar fi atins în mod nepotrivit.

Liderul opoziției, Rahul Gandhi, a declarat că femeile se tem pentru siguranța lor și că Ministerul de Interne trebuie „să dea explicații” în acest caz.

„Polițiștii m-au tras de păr”, a declarat pentru agenția Reuters Aahna Singh, activistă și studentă la Universitatea Jawaharlal Nehru, în timpul protestelor.

Ea a acuzat forțele de ordine că recurg la „brutalitate”.

Press Club of India a cerut luarea imediată de măsuri în urma plângerilor formulate împotriva polițiștilor, afirmând că este „șocat și consternat” de modul în care au fost tratați jurnaliștii.

„Un astfel de comportament nu poate fi normalizat într-o democrație. Jurnaliștii trebuie să își poată desfășura activitatea în mod liber, fără teamă, și să poată documenta manifestațiile celor care se adună pentru a atrage atenția asupra diferitelor probleme”, se arată într-un comunicat al organizației.

Protestatarii susțin că revizuirea listelor electorale îl va avantaja pe premierul Narendra Modi și partidul său, Bharatiya Janata Party (BJP).

Comisia Electorală afirmă însă că procesul urmărește eliminarea înregistrărilor duplicate și a persoanelor care nu mai sunt eligibile.

Instituția susține că ultima revizuire de acest tip a avut loc în urmă cu aproape un sfert de secol și că listele electorale trebuie actualizate pentru a elimina persoanele care au murit, au părăsit țara sau sunt înregistrate în mai multe locuri după ce și-au schimbat domiciliul.

Procesul a fost însă controversat încă de la început. Partidele de opoziție îl acuză pe Gyanesh Kumar că manipulează listele electorale pentru a favoriza BJP în alegeri. Atât BJP, cât și Comisia Electorală au respins acuzațiile.

Printre manifestanți se numără și susținători ai influentului Cockroach Janta Party (CJP), o mișcare care a apărut inițial în mediul online ca inițiativă satirică.

Grupul de presiune a obținut prima sa victorie importantă în luna iulie, când protestele desfășurate timp de mai multe săptămâni pentru reformarea sistemului de educație au dus la demisia ministrului Educației de atunci, Dharmendra Pradhan.

CJP a lansat apelul pentru cele mai recente proteste după ce un articol publicat de The Indian Express a relatat că ceilalți doi membri ai Comisiei Electorale, Sukhbir Singh Sandhu și Vivek Joshi, au formulat oficial obiecții de cel puțin 14 ori, într-un interval de zece luni, față de decizii și ordine despre care au susținut că au fost emise fără știrea lor.

Divergențele ar fi vizat în principal controversata revizuire a listelor electorale din India, cunoscută sub denumirea de „Special Intensive Revision” (SIR), începută anul trecut.

Comisia Electorală și-a apărat modul de funcționare și a precizat, într-un comunicat, că „opiniile diferite” fac parte din „procesul decizional” și că toate hotărârile au fost adoptate în unanimitate.

Dezvăluirile au provocat însă reacții puternice, iar liderii opoziției au cerut demisia lui Gyanesh Kumar.

Editor : Ș.A.