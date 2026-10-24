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Galerie Foto Proteste violente în Albania: Poliția a folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc la Tirana

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Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
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Mii de persoane au protestat sâmbătă la Tirana, cerând demisia premierului albanez Edi Rama și denunțând corupția și problemele din sistemul de educație. Manifestația a degenerat în confruntări după ce un grup de protestatari a aruncat cu pietre în clădirea Ministerului Educației, iar poliția a intervenit pentru dispersarea mulțimii cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc.

Mişcarea de protest, care durează de peste 130 de zile, a căpătat un nou impuls la jumătatea lunii octombrie, odată cu implicarea elevilor şi studenţilor, relatează AFP, Agerpres.

Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
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Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 3 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 5 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 6 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 7 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 8 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 9 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 10 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 11 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 12 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images | Poza 13 din 13
Proteste în Tirana, Albania, pe 24 octombrie 2026, la Tirana. Foto: Profimedia Images
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Manifestaţiile au fost paşnice timp de mai multe luni, însă în ultimele zile au izbucnit violenţe. Mai multe magazine au rămas închise sâmbătă, unele afişând mesaje de susţinere a protestatarilor.

Protestele au fost declanşate iniţial de un proiect imobiliar şi turistic asociat lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, planificat într-o zonă naturală protejată. Manifestanţii cer anularea proiectului şi revizuirea legislaţiei privind ariile protejate şi investiţiile strategice.

Citește și: Violențele continuă în Albania, pentru a șaptea zi consecutiv. Aproape 300 de răniți în confruntările dintre protestatari și poliție

Ulterior, revendicările s-au extins la corupţie, condiţiile din educaţie şi lipsa perspectivelor pentru tineri, într-o ţară din care peste 1,5 milioane de persoane au emigrat după căderea comunismului, în 1990. Potrivit AFP, salariul mediu brut în Albania este de aproximativ 930 de euro pe lună.

Premierul Edi Rama a făcut apel la calm şi a condamnat violenţele, pe care le-a descris drept „intolerabile”. El a susţinut că acestea fac parte dintr-un „război hibrid”, alimentat din exterior.

În paralel, principalul partid de opoziţie, Partidul Democrat, încearcă să atragă studenţii de partea sa, însă aceştia, la fel ca opozanţii proiectului imobiliar, resping orice implicare politică în mişcarea lor.

Citește și: Proteste violente în Franța: 135 de persoane au fost reținute. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva manifestanților

La manifestaţie, protestatarii au scandat lozinci împotriva premierului şi a liderului opoziţiei, Sali Berisha, pe care îi consideră, alături de întreaga clasă politică, responsabili pentru situaţia din ţară, relatează AFP.

Citește și: „Un avertisment puternic”. Protestele se extind în Europa, iar guvernele par fără soluții. De ce crește furia tinerilor

Editor : Ana Petrescu

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