Video&Foto Proteste violente în capitala Albaniei: mii de oameni au ieșit în stradă la Tirana și au cerut demisia premierului. Care este motivul

Proteste în Tirana. Foto: Profimedia Images

Ciocniri violente au izbucnit duminică seara în Tirana, Albania. Mii de oameni au ieșit în stradă și au cerut demisia premierului, pe care îl acuză că protejează o politiciană din propriul partid, vizată de acuzații de corupție. Protestatarii au aruncat cu artificii și cocktailuri Molotov spre mai multe clădiri guvernamentale și autospeciale ale forțelor de ordine, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Tensiunile s-au intensificat în apropierea Moscheii Namazgjah, unde manifestanții ar fi aruncat mai multe cocktailuri Molotov, după ciocniri anterioare cu poliția. Tot acolo au fost lansate artificii și alte materiale pirotehnice, ceea ce a agravat situația, potrivit presei locale

Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Un fum dens a acoperit zone întinse, reducând vizibilitatea și determinându-i pe protestatari să se retragă.

Confruntări au avut loc și în fața sediului premierului, unde manifestanții au aruncat cu artificii și diverse obiecte spre clădire. Forțele de ordine au intervenit pentru a restabili controlul, recurgând la forță pentru a împinge mulțimea înapoi.

Protestele au fost convocate de liderul opoziției, Sali Berisha, și au avut ca obiectiv înlăturarea guvernului condus de premierul Edi Rama.

Inițial, manifestația fusese anunțată fără discursuri sau o scenă centrală, însă lipsa unei organizări clare a dus la o situație mai tensionată și imprevizibilă, conform sursei citate. 

