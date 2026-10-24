Proteste de amploare, unele marcate de violențe și ciocniri cu forțele de ordine, au avut loc sâmbătă în mai multe țări europene, printre care Italia, Franța, Albania, Spania și Portugalia, scrie ABC News. La Milano, autoritățile au mobilizat încă 500 de soldați și au întărit măsurile de securitate după jafurile și confruntările din weekendul precedent. În Franța, poliția a reținut 135 de persoane, în timp ce la Tirana au fost folosite tunuri cu apă pentru dispersarea manifestanților. În Madrid și Lisabona, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere protejarea pensiilor și acces la locuințe la prețuri accesibile.

Demonstrațiile au avut revendicări diferite, de la nemulțumiri privind costul vieții, locuințele și pensiile până la proteste împotriva corupției, problemele din educație și război.

Soldații au fost desfășurați în mai multe zone din Milano, iar magazinele de lux și-au baricadat vitrinele înaintea unor noi demonstrații, la o săptămână după ce protestele au fost însoțite de jafuri și confruntări cu poliția.

Premierul Giorgia Meloni a anunțat mai multe măsuri, printre care trimiterea a încă 500 de soldați la Milano și înăsprirea pedepselor pentru minori. Potrivit poliției, tinerii au reprezentat o mare parte dintre persoanele implicate în violențele de săptămâna trecută.

Cei 500 de militari se alătură sutelor de soldați deja staționați în oraș și vor sprijini aproximativ 5.000 de polițiști și alți reprezentanți ai forțelor de ordine. Autoritățile folosesc drone de supraveghere, efectuează controale în gări și monitorizează mediul online pentru a identifica posibile îndemnuri la violență.

Mii de tineri au protestat la Milano faţă de scumpirea vieţii şi măsurile de securitate ale guvernului Meloni. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscul repetării incidentelor și a susținut suplimentarea efectivelor de securitate.

Numeroase magazine, în special buticuri de lux din cartierul modei, inclusiv Omega, Tiffany și Gucci, și-au protejat vitrinele cu panouri. La sfârșitul săptămânii trecute, protestatarii au pătruns în unele magazine și au furat adidași, îmbrăcăminte sport și alte articole de pe străzile din apropierea Pieței Domului.

Măsurile de securitate au fost extinse și în afara centrului orașului, pe fondul temerilor că manifestațiile s-ar putea muta în alte cartiere.

Sindicatele avertizează că lipsa de personal din poliție rămâne o problemă

Valter Mazzetti, secretarul general al sindicatului polițiștilor Fsp, a declarat pentru Associated Press că militarii pot oferi sprijin imediat, însă suplimentarea efectivelor armatei nu rezolvă deficitul de personal din poliție.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că soldații au primit recent permisiunea de a folosi coliere de plastic pentru imobilizarea persoanelor, dar numai în zonele din jurul gărilor, nu în întregul oraș. Potrivit acestuia, militarii nu sunt autorizați să poarte spray cu piper sau arme cu electroșocuri.

Poliția din Milano a anunțat că aproximativ 2.000 de protestatari foarte tineri ar fi fost implicați în jafurile și violențele de săptămâna trecută. În decurs de două zile, au fost arestate 45 de persoane, dintre care 34 de minori.

Lamberto Bertolé, consilierul pentru protecție socială al orașului Milano, a declarat pentru Associated Press că sunt necesare investigații suplimentare pentru a înțelege motivele pentru care unii tineri au participat la jafuri.

„Mulți tineri suferă din ce în ce mai mult de lipsa unui sentiment de apartenență și a perspectivelor de viitor. O parte a societății noastre se simte exclusă, pe fondul inegalităților sociale și economice”, a afirmat Bertolé, membru al Partidului Democrat, de centru-stânga.

Proteste și la Roma. Studenții se delimitează de violențe

Autoritățile au întărit măsurile de securitate și la Roma, unde au fost închise străzi comerciale de lux și au fost intensificate controalele în zona Circus Maximus și în Piazza del Popolo.

Câteva sute de studenți au participat la o manifestație pașnică, pentru a sublinia că nu susțin violențele. Riccardo Ponzio, președintele național al unei asociații studențești italiene de extremă dreapta, a criticat distrugerile din weekendul precedent și a spus că majoritatea tinerilor vor să studieze și să propună soluții, nu să fie asociați cu cei care devastează orașe.

În capitala Italiei a avut loc și un marș împotriva războiului, în contextul temerilor că unele grupuri violente s-ar putea infiltra printre participanți. Organizatorii le-au cerut manifestanților să nu își acopere fețele și să țină mâinile la vedere.

Demonstrații au fost convocate și în cel puțin alte șapte orașe italiene, cu participarea federațiilor studențești, sindicatelor de bază și organizațiilor anti-război.

135 de persoane, reținute la protestele din Franța

Poliția franceză a reținut 135 de persoane în timpul protestelor de sâmbătă, iar forțele de ordine au confiscat cuțite, măști de gaz, bastoane și alte obiecte periculoase. Aproximativ 35.000 de oameni au participat la manifestații în toată țara până la ora locală 13:00, mai puțini decât cei 60.000 înregistrați în săptămâna precedentă, potrivit BBC și The Guardian.

În Paris au avut loc marșuri împotriva guvernului și a partidului de extremă dreapta Adunarea Națională. La Lyon, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa aproximativ 150 de protestatari care au încercat să blocheze o stradă, relatează The Guardian.

Autoritățile au intensificat controalele înaintea manifestațiilor. La Paris, polițiștii au confiscat, printre altele, un cuțit, măști de gaz, o cască, un polizor unghiular și bastoane, potrivit BBC.

Totodată, mii de persoane au protestat la Orléans împotriva partidului Adunarea Națională, în contextul unui congres al formațiunii la care Marine Le Pen urmează să își lanseze candidatura la președinția Franței, relatează The Guardian.

Violențe la Tirana: poliția a folosit tunuri cu apă

În capitala Albaniei, Tirana, poliția a folosit tunuri cu apă împotriva unor grupuri de protestatari, dintre care unii au aruncat obiecte în direcția forțelor de ordine. Autoritățile au anunțat că aproximativ 2.500 de polițiști patrulează pe străzi.

De mai bine de o săptămână, confruntările au inclus aruncarea de pietre, rachete de semnalizare, bombe incendiare și artificii către polițiști, care au răspuns inclusiv cu bastoane și gaze lacrimogene.

Elevii de liceu și studenții cer reducerea taxelor de școlarizare și investiții mai mari în educație, denunțând totodată corupția din sistem. O parte dintre ei s-au alăturat unei mișcări antiguvernamentale mai ample, care solicită demisia premierului socialist Edi Rama.

O manifestație separată, organizată de opoziție în fața sediului premierului, a degenerat în violențe, iar unii participanți au aprins focuri pe stradă.

Rama a declarat sâmbătă că guvernul pregătește un răspuns la solicitările studenților și i-a invitat la dialog. Premierul a avertizat, în același timp, că persoanele implicate în acte violente vor fi sancționate.

Mii de pensionari au protestat la Madrid pentru apărarea pensiilor publice

În Spania, mii de pensionari și alte persoane au mărșăluit sâmbătă prin centrul Madridului pentru a cere menținerea sistemului public de pensii și pentru a se opune unor eventuale modificări.

Manifestanții au fluturat steaguri și au purtat pancarte cu mesaje precum „Protejați pensiile” și „Pensii decente pentru prezent și viitor”.

„Ne amenință cu privatizarea pensiilor. Este doar încă un domeniu din care vor să obțină profit”, a declarat Maria José Benito, în vârstă de 68 de ani.

Demonstrația a avut loc înaintea alegerilor anticipate programate pentru luna viitoare. Partidul Socialist al premierului Pedro Sánchez a criticat Partidul Popular, formațiunea conservatoare de opoziție, pentru declarațiile pe care le-a interpretat drept indicii privind o posibilă privatizare a pensiilor publice.

Criza locuințelor alimentează protestele din Spania

Spania a fost zguduită în această toamnă și de manifestații legate de accesul la locuințe, în condițiile în care chiriile și prețurile proprietăților au crescut în ultimii ani, devenind inaccesibile pentru numeroși locuitori.

Deficitul de locuințe s-a agravat în mai multe orașe, pe fondul creșterii populației și al extinderii închirierilor pe termen scurt. Evacuarea, în septembrie, a unei femei de 87 de ani din apartamentul în care locuia cu chirie, la Madrid, a declanșat proteste de amploare.

În capitala Spaniei, o tabără de corturi instalată de protestatari în piața Puerta del Sol a rămas acolo timp de aproape o lună.

La Lisabona, oamenii cer locuințe la prețuri accesibile

Inspirându-se din mobilizările din Spania, protestatarii din Lisabona au organizat un marș pentru a cere acces la locuințe la prețuri accesibile.

Manifestanții au criticat și măsurile anunțate recent de guvernul condus de premierul Luis Montenegro. Printre acestea se numără relaxarea plafonului privind creșterile anuale ale chiriilor și facilitarea evacuării chiriașilor care nu își plătesc obligațiile.

Montenegro susține că măsurile urmăresc consolidarea încrederii dintre proprietari și chiriași și stimularea pieței închirierilor. Protestatarii consideră însă că schimbările sunt dezechilibrate și îi fac pe chiriași mai vulnerabili.

Editor : Ana Petrescu