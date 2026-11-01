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Galerie Foto Proteste violente în Germania: peste 100 de polițiști răniți, jafuri și revolte la Frankfurt. Miniștrii amenință cu sancțiuni dure

Data publicării:
tineri care protesteaza in berlin si politia
Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Sancțiuni dure”

Miniștrii germani au amenințat cu sancțiuni dure pentru persoanele care au participat la jafuri și revolte, după ce mai multe magazine au fost avariate, iar peste 100 de polițiști au fost răniți în violențele izbucnite în cursul nopții la Frankfurt. Totodată, oficialii au lăudat forțele de ordine pentru că au reușit să prevină escaladarea violențelor, relatează Reuters

Frankfurt a devenit, sâmbătă seara, centrul protestelor violente, după ce zeci de mii de manifestanți au ieșit în stradă în zeci de orașe din Germania, pe parcursul zilei. Aceștia au cerut îmbunătățirea sistemului de educație și reducerea costului vieții, în cadrul unor manifestații organizate de grupul de campanie „Gen Z regelt” („Generația Z preia controlul”).

În Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, persoane cu fețele acoperite au vandalizat 17 magazine și spații comerciale, iar cinci dintre acestea au fost jefuite. Informațiile au fost prezentate duminică, într-o conferință de presă, de Roman Poseck, ministrul de Interne al landului Hessa.

Potrivit acestuia, poliția a mobilizat 1.300 de agenți pentru gestionarea situației, iar peste 100 dintre ei au fost răniți în confruntări. De asemenea, polițiștii au reținut 54 de persoane, cu vârste între 13 și 29 de ani.

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„Sunt șocat de ceea ce am văzut și nu are rost să îndulcim lucrurile. Vreau să fie foarte clar: lucrurile nu pot continua așa”, a declarat Poseck.

Ministrul a precizat că majoritatea persoanelor reținute sunt cetățeni germani. Totodată, el a afirmat că multe dintre persoanele implicate în violențe provin din familii de migranți, citând informații furnizate de poliție.

„Poliția estimează în prezent că are de-a face cu un număr cuprins între 1.000 și 1.500 de persoane violente care provoacă tulburări, majoritatea provenind din comunități de migranți”, a adăugat acesta.

Poliția din Frankfurt a semnalat mai multe incidente violente, printre care spargerea geamurilor și aruncarea de bombe incendiare asupra echipajelor serviciilor de intervenție.

„Sancțiuni dure”

La rândul său, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat duminică, pentru publicația Bild, că persoanele implicate în revolte și jafuri vor fi identificate și trase la răspundere.

„Această încălcare a ordinii publice trebuie să fie urmată de sancțiuni dure”, a afirmat oficialul.

Dobrindt a acuzat „grupările violente de stânga și persoanele care provoacă tulburări din comunitatea migranților” că au deturnat protestele, care, în rest, s-au desfășurat pașnic. El nu a oferit însă detalii suplimentare.

Ministrul a mai spus că strategia poliției, care a presupus menținerea unui număr mare de agenți în stradă și distribuirea acestora în mai multe puncte, a dat rezultate.

„Excese de violență precum cele din Paris au fost împiedicate datorită forțelor noastre de poliție, extrem de dedicate”, a declarat Dobrindt, membru al Uniunii Creștin-Sociale (CSU), formațiune conservatoare.

În Franța, protestele au continuat în mare parte pașnic pentru al treilea weekend consecutiv. Manifestațiile au loc după ce revoltele și jafurile din 17 octombrie au provocat pagube unor magazine, clădiri publice și companii.

Editor : C.S.

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