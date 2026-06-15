Poliția din Geneva a intervenit duminică cu gaze lacrimogene împotriva unor protestatari care au incendiat un autoturism Tesla și au spart geamurile unei agenții a Organizației Națiunilor Unite (ONU), în timpul unei manifestații împotriva summitului Grupului celor Șapte (G7), care începe în Franța, relatează Reuters.

Aproximativ 20.000 de persoane au participat la marșul organizat în orașul elvețian. Deși manifestația a debutat pașnic, o parte dintre protestatari au vizat ulterior ceea ce au descris drept simboluri ale capitalismului și multilateralismului, printre care o mașină Tesla parcată în oraș și sediul unei agenții ONU.

Potrivit martorilor citați de Reuters, manifestanții au smuls bucăți de pavaj pe care le-au aruncat în direcția forțelor de ordine. În același timp, gaze lacrimogene s-au răspândit pe străzile din centrul Genevei, iar mai mulți copii au fost văzuți plângând în mijlocul haosului.

Protestele care însoțesc reuniunile G7 nu sunt o noutate. De-a lungul anilor, aceste summituri au devenit puncte de atracție pentru grupuri care critică capitalismul, globalizarea, inegalitățile sociale și politicile privind schimbările climatice.

Proteste la Geneva. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Participanții la manifestația de la Geneva au declarat că se opun G7 deoarece consideră organizația un simbol al concentrării puterii politice și economice în mâinile unui număr restrâns de state și lideri.

În acest context, unii protestatari au făcut referire și la miliardarul Elon Musk, proprietarul companiei Tesla și fost consilier al președintelui american Donald Trump. Potrivit relatărilor recente, Musk a devenit prima persoană din lume a cărei avere este estimată la un trilion de dolari.

„O reuniune a celor bogați”

„Pentru mine, este o reuniune a celor bogați care demonstrează încă o dată cum cei bogați pot deveni și mai bogați, în timp ce cei săraci sunt lăsați în urmă”, a declarat protestatara Pippa Saugy.

Summitul G7, programat în perioada 15-17 iunie la Evian-les-Bains, pe malul Lacului Geneva, îi reunește pe liderii Franței, Marii Britanii, Canadei, Germaniei, Italiei, Japoniei și Statelor Unite, precum și pe reprezentanții Uniunii Europene.

Pe agenda discuțiilor se vor afla în principal conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina. Totodată, liderii occidentali încearcă să evite tensiuni cu președintele SUA, Donald Trump, care promovează finalizarea unui acord-cadru de pace cu Iranul.

Înaintea summitului, autoritățile din Geneva au luat măsuri sporite de securitate. Numeroase magazine și afaceri și-au protejat vitrinele cu panouri, iar sute de polițiști au fost mobilizați pe străzi din cauza temerilor legate de posibile violențe.

Printre participanții la protest s-a numărat și Mattia Piccard, care a criticat desfășurarea masivă a forțelor de ordine.

„Este o încercare de a intimida protestatarii, de a speria oamenii și de a-i descuraja să iasă în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea”, a spus acesta.

O altă participantă la manifestație, Clélia Colin, a afirmat că a venit pentru a atrage atenția asupra inegalităților de gen: „Valorile promovate de G7 sunt profund misogine și contribuie la perpetuarea inegalităților”, a declarat protestatara.

Editor : C.S.