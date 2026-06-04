Manifestațiile din Albania împotriva complexului turistic susținut de Jared Kushner iau amploare: A fost o lipsă totală de transparență

Manifestațiile din Albania împotriva unui proiect de complex turistic de lux susținut de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se intensifică după ce oponenții au respins oferta prim-ministrului țării de „a discuta soluții”. Miercuri, pentru a treia zi consecutivă, mii de oameni au ieșit pe străzile din Tirana, unii dintre ei fluturând flamingo gonflabile ca semn de protest față de temerile legate de daunele aduse mediului, pe fondul apelurilor tot mai numeroase de a bloca proiectul, relatează The Guardian.

Sunt prevăzute proteste și în sudul țării, unde au început recent lucrările de pregătire pentru complexul în valoare de 1,6 miliarde de dolari într-o zonă considerată de mult timp una dintre cele mai sensibile din punct de vedere ecologic din zona mediteraneană.

„De la început până la sfârșit a existat o lipsă totală de transparență”, a declarat Aleksandr Trajce, directorul executiv al celei mai importante organizații de protecție a mediului din țară, Protecția și Conservarea Mediului Natural din Albania (PPNEA). „Nu am văzut nicio consultare publică sau documentație publică privind autorizațiile, așa că acum ceea ce spunem este că, dacă îndepărtează buldozerele, îndepărtează gardul și refac habitatele la starea inițială, atunci putem începe discuțiile”.

Prim-ministrul Edi Rama, care a prezentat acest proiect ca pe o etapă importantă în parcursul micului stat balcanic de la un regim stalinist la o destinație turistică de lux, a propus marți să se întâlnească cu protestatarii în încercarea de a ieși din impas. Totuși, liderul socialist și-a menținut poziția, afirmând: „Nu există absolut nicio șansă ca investiția să se oprească atâta timp cât eu sunt aici”.

Fiind cea mai veche organizație de mediu din Albania, PPNEA a tras un semnal de alarmă atunci când au apărut avertismente potrivit cărora o regiune cu o biodiversitate și un patrimoniu cultural unice era amenințată cu distrugerea.

La începutul acestui an, Ivanka Trump a efectuat o vizită surpriză în țară, însoțită de o echipă de arhitecți, vizitând terenul destinat dezvoltării imobiliare de către firma de investiții a soțului său, Affinity Partners.

Complexul turistic este conceput să acopere o zonă care include nu doar teritoriul nelocuit al insulei Sazan, singura insulă a Albaniei, ci și zonele umede și habitatele de coastă din parcul național marin care o înconjoară. Apele din această zonă se numără printre ultimele refugii ale focilor mediteraneene, zona adăpostind, de asemenea, peste 200 de specii de păsări – multe dintre ele pe cale de dispariție –, printre care flamingo și pelicani dalmațieni, potrivit BirdLife International.

Sunt prevăzute pentru dezvoltare și întinderi de peisaj costier protejat, situate la nord de satul Zvernec, între laguna Narta și mare.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva în zonele protejate din Albania”, a declarat Trajce. „Nu este doar un fapt fără precedent, ci s-a ajuns la o prăbușire totală a statului de drept, fără nicio grijă față de societate, fără nicio preocupare pentru mediu, fără autorizații de lucru – doar buldozerele care au început să acționeze”.

Alarma, a spus el, s-a transformat în indignare publică atunci când muncitorii au început să ridice un gard din beton, prevăzut cu sârmă ghimpată, în jurul șantierului de lângă Zvernec, au angajat o firmă de securitate privată pentru a-l păzi, iar utilajele grele au început să distrugă dunele vechi și pădurile de pini mediteraneeni pentru a face loc drumurilor de acces.

„Atunci localnicii s-au înfuriat cu adevărat”, a spus el. „Oamenii care dețin terenuri acolo sau care lucrează pe terenurile respective nu au mai putut ajunge la ele dintr-odată… Acum a depășit stadiul de problemă de mediu. E o chestiune care ține de cetățeni. E ceva mult mai amplu”.

În această săptămână, Parchetul Special Anticorupție din Albania (SPAK) a anunțat că a deschis o anchetă cu privire la modificările legislative controversate adoptate în 2024 în ceea ce privește ariile protejate.

Dezvoltatorii afirmă că vor acționa în mod responsabil. „Prioritățile noastre rămân gestionarea responsabilă, îmbunătățirea mediului, crearea de locuri de muncă și generarea de valoare pe termen lung pentru comunitățile locale. Respectăm procesele publice și instituționale aflate în derulare”, a declarat Asher Abehsera, președintele Sazan Real Estate Development LLC, care elaborează planurile în parteneriat cu firma lui Kushner.

Rama, care a câștigat anul trecut un al patrulea mandat pe baza promisiunii de a integra Albania în UE până în 2030 și care dorește să atragă investiții într-o țară care rămâne printre cele mai sărace din Europa, neagă, de asemenea, că acest proiect ar pune în pericol litoralul său nealterat.

La 1 iunie, el a declarat în fața parlamentului albanez că negocierile erau încă în curs, propunerea finală nefiind încă definitivă. Iar într-o declarație făcută miercuri, el a afirmat că este „foarte important să rămânem deschiși, să rămânem corecți și să nu ajungem sub nicio formă să fim etichetați drept o țară în care investitorii sunt întâmpinați cu ostilitate”.

Într-un interviu acordat The Guardian înainte ca proiectul să fie aprobat inițial, Rama a dezvăluit că interesul lui Kushner pentru Albania exista de ani buni, „pe vremea când Trump era departe de a deveni președinte al Statelor Unite și părea mai aproape de a ajunge la închisoare decât la Casa Albă”.

„Nu avea legătură cu Trump, ci cu Jared, în calitate de investitor american cu un proiect de anvergură”, a spus el.

Închisă aproape 50 de ani sub domnia de fier a unui regim care interzicea călătoriile, Albania a devenit din ce în ce mai populară printre turiștii atrași de frumusețea sa naturală și de prețurile accesibile.

Pentru susținători, eforturile lui Rama de a atrage investitori de lux sunt considerate o necesitate dacă se dorește ca destinația să evite capcanele supraturismului. Însă, pentru oponenți, această controversă a alimentat și nemulțumirea crescândă față de guvern. „Furia nu este îndreptată atât de mult împotriva lui Kushner sau a Ivankăi Trump, cât împotriva guvernului și a modului în care acesta a gestionat situația”, a declarat Trajce.

Affinity Partners a fost contactată pentru a oferi un comentariu, precizează sursa citată.

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Editor : A.M.G.