Protestele elevilor din Franța iau amploare: o parte dintre manifestanți au incendiat un liceu din Nantes. În imaginile filmate joi la liceul Mandela din Nantes se vede o flacără uriașă care se extinde pe fațada clădirii.

Președinta regiunii Nantes a declarat că nu elevii ar fi dat foc școlii, ci grupări de anarhiști care s-ar fi infiltrat printre protestatari. Ea susține că aceștia vor să provoace haos și distrugere.

Incidente au fost raportate și în alte regiuni ale Franței. În timpul protestelor de joi sunt afectate aproximativ 400 de licee, din cele 3.700 existente în Franța.

Protestele au început în jurul datei de 21 septembrie. Manifestațiile au pornit de la licee din regiunea Parisului, iar apoi s-au extins în aproape toate regiunile Franței, inclusiv în Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nisa, Strasbourg și Marsilia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Elevii francezi au mai multe revendicări, printre care mai mulți profesori, clase mai puțin aglomerate și condiții mai bune în școli.

Ministrul de Interne anunța miercuri că 625 de persoane au fost reținute în timpul protestelor din ultimele zile, iar aproape 120 de persoane au fost rănite. Printre răniți se numără elevi și membri ai personalului școlar.

Editor : C.S.