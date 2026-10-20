Provincia Alberta, bogată în petrol, respinge separarea de Canada, după un referendum care a oferit o victorie premierului Mark Carney

Alegătorii din provincia canadiană Alberta, bogată în petrol, au respins o propunere de a iniţia un proces către independenţă, conform rezultatelor anunţate marţi dimineaţă, oferind o victorie prim-ministrului Mark Carney şi susţinătorilor unităţii canadiene, pe fondul războiului comercial şi al ameninţărilor de anexare ale preşedintelui american Donald Trump, relatează Associated Press (AP), preluat de News.ro.

Votul de luni din Alberta nu a fost un referendum direct privind independenţa, dar ar fi pus provincia Alberta pe calea către un viitor vot privind separarea de Canada.

După numărarea a peste 1 milion de voturi, aproximativ 76% dintre alegători s-au pronunţat în favoarea rămânerii provinciei ca parte a Canadei, comparativ cu 23% care au susţinut iniţierea unui proces ce ar fi putut duce la separare.

„Suntem o ţară solidă, unită de la un capăt la altul”, le-a spus susţinătorilor săi Thomas Lukaszuk, fost vicepremier al Albertei, care a condus campania „Forever Canadian” (Mereu canadian) împotriva separării.

Anunţarea rezultatelor a fost întârziată după ce, din cauza deschiderii târzii a secţiilor de votare, peste 100 dintre acestea au fost nevoite să prelungească programul de vot.

Peste 1,35 milioane de locuitori din Alberta, adică 43% din alegătorii cu drept de vot, au votat anticipat sau prin vot special.

Locuitorii din Alberta au avut de ales dacă să rămână în Canada sau să iniţieze un proces legal care ar fi putut duce la un al doilea referendum privind independenţa.

Alberta, care deţine a patra cea mai mare rezervă dovedită de petrol din lume, este un bastion conservator a cărui cultură politică are de mult timp mai multe în comun cu Vestul american decât cu mare parte a Canadei. Resentimentul faţă de Ottawa este profund, dar, în mod tradiţional, nu s-a tradus într-un sprijin larg pentru independenţă.

Dustin Degenhardt, un alegător din Wainwright, a afirmat că locuitorii din Alberta au fost mult timp trataţi nedrept de Ottawa.

În ciuda eşecului aparent al propunerii, liderii separatişti au afirmat că au transformat o cauză marginală într-o mişcare care nu va dispărea.

Premierul Mark Carney îi îndemnase anterior pe locuitorii din Alberta să voteze decisiv în favoarea unităţii. „Votaţi ca şi cum viitorul Canadei ar depinde de asta, pentru că aşa şi este”, a spus el vineri, la un miting din Edmonton, oraşul în care a crescut.

Premierul provinciei Alberta, Danielle Smith, a convocat referendumul sub presiunea separatiştilor din cadrul Partidului Conservator Unit, de care face parte, chiar dacă ea se opune independenţei. Ea a citat un sondaj care arăta un sprijin de doar 22% pentru separare, o cifră pe care a considerat-o totuşi prea mare.

Partidele separatiste atrăgeau, în mod tradiţional, doar 1% sau 2% din voturi, a spus fostul premier Jason Kenney. Furia provocată de restricţiile legate de COVID-19 a contribuit la mobilizarea activiştilor care au îmbrăţişat ulterior mişcarea separatistă, a adăugat el.

Războiul comercial al lui Trump şi ameninţările de a face din Canada cel de-al 51-lea stat al SUA l-au ajutat însă pe Carney să-şi consolideze sprijinul în Alberta, unde prim-miniştrii liberali au fost, de-a lungul timpului, nepopulari.

Votul de luni a fost primul plebiscit de acest gen din Canada de la referendumul din Quebec din 1995, când provincia cu populaţie majoritar francofonă a votat la limită împotriva secesiunii.

Editor : A.C.