„Provocarea este cum să devenim o punte, mai degrabă decât un obstacol”: Armenia și ambiția de a deveni o răscruce între Est și Vest

A descrie Erevanul, un oraș fermecător cu valori liberale, încadrat de o arhitectură sovietică impunătoare, drept centrul lumii este o exagerare, dar pretenția Armeniei că poate deveni punctul de intersecție strategic al continentului eurasiatic pare din ce în ce mai puțin fantezistă. În timp ce fosta republică sovietică se îndreaptă spre urnele de vot pe 7 iunie pentru alegerile naționale, se află prinsă într-un joc al puterilor între Rusia, SUA, Turcia, Europa și Azerbaidjan, relatează The Guardian.

Interesul a fost stârnit, în parte, de posibilitatea încheierii conflictului dintre Armenia și vecinul său, Azerbaidjan – precum și de șansa pe care o reprezintă aceasta pentru Armenia de a-și depăși izolarea fizică și de a se integra în „coridorul central”, o rută comercială vitală care leagă vestul Chinei de Europa, ocolind atât coridorul nordic al Rusiei, cât și Canalul Suez.

Deschiderea frontierelor cu Turcia și Azerbaidjan ar putea transforma nu doar Armenia, ci și Caucazul de Sud, a afirmat premierul Armeniei, Nikol Pașinian. Odată ce aceste frontiere vor fi deschise și pacea va fi asigurată, a spus el, va fi ca și cum însăși poziția geografică a Armeniei s-ar fi schimbat. Cea mai scurtă rută între est și vest, a spus el, trece prin Armenia.

Ministrul de Externe Ararat Mirzoyan a declarat că obiectivul guvernului este de a transforma poziția geografică a Armeniei într-un avantaj strategic. „Provocarea după zeci de ani este cum să devenim o punte, mai degrabă decât un obstacol. Așadar, asta încercăm să facem acum în Armenia. Cumva am ajuns să înțelegem că putem conecta Europa cu Asia Centrală, cu Orientul Îndepărtat, cu India, China, iar acest lucru, la rândul său, poate fi nu doar o modalitate de a ne salva existența, suveranitatea, ci și de a ne garanta prosperitatea pașnică în viitor”.

Așa-numitul Traseu Trump pentru pace și prosperitate internațională (Tripp), care leagă Europa de Asia și care urmează să fie construit pe teritoriul Armeniei în cadrul unui acord de pace cu Baku, ar reprezenta doar o piesă din acest nou puzzle al conectivității.

Această viziune geopolitică – esența programului pe care Pașinian îl propune pentru al treilea mandat consecutiv – se referă, în parte, și la identitatea viitoare a Armeniei. Ea transformă alegerile într-o decizie privind susținerea apelului lui Pașinian de a sprijini ceea ce el numește Armenia reală, în opoziție cu o Armenie istorică obsedată de teritoriile pierdute și de nemulțumirile istorice.

Doctrina Armenia reală presupune încheierea unei păci dureroase cu Azerbaidjanul vecin și o reorientare de la Rusia către UE – ceea ce partidul Contractul Civil al lui Pașinian descrie drept o „politică externă mai diversificată”. Dar aceasta implică și controverse, cum ar fi demiterea directorului muzeului genocidului armean pentru că i-a dăruit lui JD Vance o carte despre masacrele din Azerbaidjan sau eliminarea de pe ștampilele pașapoartelor armene a imaginii Muntelui Ararat, un simbol național, deși se află pe teritoriul Turciei de astăzi.

Primele sondaje indică faptul că partidul Contract Civil ar putea fi pe cale să câștige, o realizare remarcabilă pentru o formațiune care a suferit două dezastre militare umilitoare consecutive din partea Azerbaidjanului, în 2020 și 2023. A doua înfrângere a implicat strămutarea forțată, peste noapte, a 100.000 de armeni din enclava Nagorno-Karabah. Refugiații strămutați trăiesc în Erevan și se tem pentru patrimoniul lor. Nouăsprezece prizonieri din acel război rămân captivi la Baku, inclusiv Ruben Vardanyan, care susține că Pașinian le-a abandonat cauza.

Campania electorală se anunță a fi una tumultuoasă.

Cu o prezență aproape permanentă pe Facebook și o energie care îl trezește la ora 5 dimineața, Pașinian publică în mod constant conținut video, de la momente în care mănâncă produse de patiserie până la clipuri în care ascultă impasibil muzica vedetei rock ruse Zemfira. De asemenea, are tendința de a se angaja în dispute aprinse cu alegătorii, acuzându-i pe liderii opoziției că sunt spioni străini fără creier și amenințând că îi va elimina.

Nikol Pașinian se confruntă cu cel puțin trei partide naționaliste pro-ruse, printre care Armenia mai puternică, condus de un multimilionar armen de origine rusă, Samvel Karapetyan, fondatorul Grupului Tashir – un conglomerat cu interese în Rusia și proprietar al rețelei electrice din Armenia. Săptămâna trecută, Karapetyan l-a acuzat pe premierul Armeniei că a încercat ciuperci halucinogene în China și că i-au plăcut atât de mult încât a importat o tonă din ele, pe care le consumă înainte de ședințele guvernului. Pașinian spune că va intenta un proces pentru aceste acuzații.

Karapetyan a promis, de asemenea, înființarea unui Minister al Sexului pentru a combate declinul demografic. Ca dovadă a modului în care se întrepătrund afacerile și politica, el se opune condițiilor naționalizării rețelei sale de energie electrică.

Karapetyan a fost arestat în luna iunie a anului trecut, în urma unor declarații interpretate ca fiind o susținere a unei lovituri de stat organizate de Biserica Armeană. Drept urmare, își desfășoară acum campania electorală dintr-o situație care ar putea fi descrisă drept arest la domiciliu – sau, mai degrabă, arest într-o reședință luxoasă. I s-a interzis să devină deputat din cauza faptului că deține pașapoarte cipriot și rus. Alți membri ai partidului Armenia mai puternică au fost arestați sub acuzația de a fi oferit mită.

Activiștii pentru drepturile omului, precum Kenneth Roth, fostul director executiv al Human Rights Watch, au sugerat că populismul lui Pașinian se apropie de autoritarism și au pus sub semnul întrebării oportunitatea ca liderii europeni, precum președintele francez Emmanuel Macron, să-i acorde un sprijin atât de generos.

Între timp, Karapetayan îl acuză pe Pașinian de trădare pentru că a făcut atâtea concesii Azerbaidjanului și a avertizat că, dacă prim-ministrul va fi reales, „nu vom deveni o provincie a Rusiei, ci o provincie a Azerbaidjanului”. Modelul său este, în mod evident, Visul Georgian, formațiunea pro-rusă care se află la putere la Tbilisi din 2012, scrie sursa citată.

Aliații premierului armean, precum Maria Karapetyan, membră a comisiei permanente pentru relații externe, susțin că oponenții naționaliști pro-ruși nu au un program care să se ridice la nivelul doctrinei Armenia reală.

Ea a spus: „Ei încă mai cred că armenii din Nagorno-Karabah ar putea avea o șansă reală de a se întoarce. Propun ca această chestiune să rămână pe agenda politicii externe armene. Dar aceasta nu face decât să readucă conflictul la viață. Dacă nu ai un plan, înseamnă pur și simplu că ai o problemă, iar asta înseamnă că va trebui să plătești un preț – și, de obicei, acel preț este suveranitatea Armeniei”.

Ultimul obstacol în calea ratificării acordului de pace parafat la Casa Albă în luna august a anului trecut este cererea Azerbaidjanului ca Armenia să elimine din constituția sa o referire la declarația de independență a țării – un document care include un apel la unificarea cu Nagorno-Karabah. Armenia susține că a renunțat deja la orice pretenții teritoriale în cadrul tratatului de pace parafat.

Conștientizând că aceasta este marea linie roșie a Azerbaidjanului, partidul Contract Civil afirmă că va revizui Constituția, dar subliniază că acest demers nu se face sub constrângere. Obiectivul este ca această revizuire să fie supusă unui referendum până la sfârșitul anului. Pentru asta este nevoie de obținerea unei majorități constituționale de două treimi din locurile din parlament – o sarcină dificilă. Întrebat dacă există un plan B pentru a asigura organizarea referendumului, Pașinian a răspuns: „Nu vom renunța. Pacea și frontierele deschise reprezintă calea cea bună pentru Armenia și pentru întreaga regiune”.

Șansele partidului Contract Civil ar crește dacă Azerbaidjanul ar face concesii față de Armenia înainte de ziua alegerilor. De asemenea, Erevanul așteaptă de luni de zile ca Turcia să redeschidă granița cu Armenia, care este închisă din 1993. Până în prezent, acest lucru nu s-a întâmplat. Eliberarea unora dintre cei 19 prizonieri armeni deținuți la Baku ar confirma, de asemenea, diplomația discretă a lui Pașinian.

Tigran Grigoryan, de la Centrul Regional pentru Democrație și Securitate din Erevan, a declarat: „Este foarte posibil ca noua constituție să nu poată fi adoptată, iar atunci ne vom confrunta cu o perioadă îndelungată de «nici pace, nici război». În același timp, scena politică armeană va fi devenit și mai polarizată între o opoziție pro-rusă și un guvern din ce în ce mai autoritar”.

Grigoryan se întreabă în ce măsură un Pașinian slăbit ar putea să se îndepărteze de Moscova și să se apropie de Europa fără a provoca represalii din partea Rusiei.

Vladimir Putin a sugerat recent ca Armenia să organizeze un referendum pentru a decide dacă dorește să devină membră a UE sau a Uniunii Eurasiatice conduse de Rusia. Președintele rus ridică această problemă înaintea alegerilor – știind că aderarea la UE rămâne încă la stadiul de ipoteză – pentru a introduce un subiect polarizant în beneficiul candidaților pro-ruși, notează sursa citată.

Până în prezent, Rusia s-a limitat la semnale subtile de dezaprobare față de orientarea proeuropeană a Armeniei, cum ar fi interzicerea importurilor de apă minerală armeană „Jermuk”. Grigoryan afirmă că o amenințare mai profundă la adresa influenței Moscovei în Armenia și o posibilă linie roșie ar fi naționalizarea căilor ferate aflate în proprietatea Rusiei, care sunt împovărate de datorii.

Odată ce nu va mai fi atât de preocupat de situația din Ucraina, Putin ar putea, de exemplu, să pună capăt subvențiilor pentru importurile de gaze rusești la preț redus sau, în ultimă instanță, să oprească complet alimentarea cu gaze.

Macron, care s-a aflat în Armenia luna aceasta pentru o vizită de stat și o reuniune a Comunității Politice Europene, a acuzat Rusia de trădare nu doar în cazul Ucrainei.

Referindu-se la faptul că Rusia nu a venit în ajutorul Armeniei în timpul războiului din Nagorno-Karabah, el a declarat: „Rusia nu a fost acolo [pentru Armenia] – la fel cum nu a fost nici pentru Venezuela, Siria sau Iran”. Nikol Pașinian i-a strâns chiar călduros mâna președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, iar cei doi au vorbit în engleză, nu în rusă, o declarație discretă de independență care a înfuriat Moscova.

Maria Karapetyan neagă că orientarea partidului său către Europa ar fi o iluzie menită să inducă în eroare electoratul. Ea a declarat: „Tocmai ieșim dintr-o paradigmă în care ne îndreptam privirea spre Rusia ca spre un salvator. Așadar, nu ne grăbim să intrăm într-o nouă dinamică, crezând că Uniunea Europeană ne va rezolva toate problemele. Partidul meu consideră că nu căutăm salvatori. Pentru noi este în regulă că nimeni nu vrea să ne salveze”.

Citește și:

Cum a pierdut Putin un vechi aliat: Noul coridor comercial al lui Trump din Caucazul de Sud a pus pe jar Rusia

Marco Rubio merge în Armenia, pe fondul tensiunilor între Erevan şi Kremlin

Editor : A.M.G.