Publicarea dosarelor Epstein declanșează un cutremur. Numai că nu la Washington (The Washington Post)

Urmările celei mai recente publicări de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein sunt considerate cel mai mare scandal politic de la începutul acestui secol. Ziarele, site-urile și televiziunile difuzează zilnic noi dezvăluiri. Cariere de prim rang se prăbușesc. Poliția a deschis investigații. Se aud chiar zvonuri despre o „numărătoare inversă” pentru liderul țării. Dar... nu în Statele Unite, ci în Marea Britanie. Acolo unde, potrivit unui politician american, ar putea aduce chiar sfârșitul monarhiei. Cotidianul american The Washington Post constată exact consecințele publicării dosarelor pentru alte țări decât SUA.

Epstein, găsit mort într-o închisoare din New York în 2019, într-un caz oficial catalogat drept sinucidere, a construit o rețea globală de relații cu elite politice, de afaceri, culturale și chiar regale.

Dosarele făcute publice cuprind corespondență și contacte care includ foștii președinți americani Donald Trump și Bill Clinton, precum și unii dintre cei mai bogați și mai puternici oameni din lume. Este important de subliniat, însă, că apariția unui nume în documente nu înseamnă automat implicare în activități criminale.

Consecințele în SUA s-au „judecat” în „tribunalul” opiniei publice. În Marea Britanie, repercusiunile sunt serioase, constată TheWashington Post în chestiunea publicării dosarelor Epstein.

Seisme în Marea Britanie

În rândul familiei regale britanice este o adevărată furtună, atât de gravă, încât un membru al Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților din Statele Unite, democratul Ro Khanna, spune că dosarele Epstein ar putea aduce sfârșitul monarhiei britanice.

Regele Charles al III-lea este "profund îngrijorat" de acuzaţiile împotriva fratelui său Andrew care au ieşit la iveală în urma afacerii Epstein şi este "pregătit să ajute poliţia" în cazul în care aceasta îl contactează, a transmis Palatul Buckingham într-un comunicat emis luni, citat de agenţiile internaţionale de presă.



"Este de datoria lui Andrew Mountbatten-Windsor să răspundă la acuzaţiile specifice, dar dacă suntem contactaţi de Poliţia din Thames Valley (care acoperă domeniul Windsor - n.r.), suntem gata să o ajutăm", se adaugă în comunicatul palatului.



"Aşa cum s-a afirmat anterior, gândurile şi compasiunea Majestăţilor Lor au fost şi rămân alături de victimele oricăror forme de abuz", a mai precizat Palatul Buckingham.



Poliţia a anunţat anterior luni că "examinează" informaţiile conform cărora Andrew ar fi transmis rapoarte confidenţiale lui Epstein în 2010, în timp ce era trimis special al Regatului Unit pentru comerţ internaţional.



Palatul nu a fost contactat până acum de Poliţia din Thames Valley cu privire la acuzaţiile legate de perioada în care Andrew a ocupat această poziţie.



Între timp, Prinţul William şi soţia sa, Prinţesa Kate, au abordat public scandalul Epstein pentru prima dată luni, Palatul Kensington declarând că ei sunt "profund îngrijoraţi" de "dezvăluirile continue" şi că gândurile lor "rămân concentrate asupra victimelor".

Durere de cap minoră la Washington și majoră la Londra

Enormul lot de peste 3 milioane de e-mailuri și alte documente, fotografii și înregistrări video, făcut public de Departamentul de Justiție pe 30 ianuarie, a creat o durere de cap minoră la Casa Albă și o criză majoră la Whitehall.

Premierul Keir Starmer se află sub o presiune imensă pentru a explica de ce l-a numit pe vechiul său apropiat, laburistul Peter Mandelson, ambasador al Marii Britanii în SUA, deși știa că Mandelson a continuat să întrețină relații cu Epstein după ce acesta a pledat vinovat în Florida, în 2008, la acuzații care includeau solicitarea de prostituție de la o persoană sub 18 ani.

Șeful de cabinet al lui Starmer, Morgan McSweeney, a demisionat duminică, asumându-și „întreaga responsabilitate” pentru faptul că l-a sfătuit pe premier să îl numească pe Mandelson. Cu doar câteva zile înainte, prim-ministrul declarase că încă are încredere în McSweeney, considerat adesea creierul din spatele victoriei zdrobitoare a laburiștilor din 2024. Acum Starmer a rămas fără cel mai important și „esențial” consilier politic al său, în plină criză politică – cea mai periculoasă cu care s-a confruntat guvernul până acum.

Joi, Starmer și-a cerut scuze public victimelor lui Epstein pentru „că a crezut minciunile lui Mandelson” și a acceptat să facă publice rapoartele de verificare privind numirea acestuia ca ambasador. În aceeași zi, 50 la sută dintre respondenții YouGov au declarat că premierul ar trebui să demisioneze – inclusiv 37 la sută dintre propriii săi alegători.

Liderul Partidului Laburist scoţian, Anas Sarwar, i-a cerut luni prim-ministrului britanic Keir Starmer să demisioneze din cauza scandalului Epstein-Mandelson, un apel care fragilizează şi mai mult poziţia premierului, relatează AFP, preluată de Agerpres.



Sarwar a folosit o conferinţă de presă pentru a cere demisia lui Starmer în urma scandalului din jurul numirii lui Peter Mandelson în postul de ambasador în SUA, în pofida faptului că legăturile acestuia cu Jeffery Epstein erau cunoscute.



„Trebuie pus capăt acestui subiect de distragere, conducerea din Downing Street trebuie să se schimbe”, a declarat Sarwar, cu trei luni înaintea unor alegeri locale la care Partidul Laburist este dat perdant.



După demisiile şefului său de cabinet şi directorului său de comunicare, Keir Starmer, la putere din iulie 2024, exclusese, prin purtătorul său de cuvânt, cu câteva ore mai devreme o demisie, insistând că rămâne „concentrat pe munca sa”.

Începutul sfârșitului

În discuții cu membri ai Parlamentului din întreg spectrul politic, toți au oferit variațiuni pe aceeași temă: după cum a spus unul dintre ei, atmosfera din clasa politică de la Westminster este „febrilă”, notează The Washington Post.

În ciuda reacției aprinse la ultimele dezvăluiri și a dificultăților lui Starmer de a răspunde, este greu pentru deputații laburiști să-și înlăture liderul, iar nimeni dintre cei cu care am vorbit nu s-a arătat convins că Starmer va pleca – nu încă. Dar tensiunile sunt ridicate, iar dacă alegerile locale din mai vor fi la fel de dezastruoase pentru Partidul Laburist precum sugerează sondajele actuale, mai mulți parlamentari au spus că dosarele Epstein vor fi privite retrospectiv drept „începutul sfârșitului”.

Cât despre „Prințul Întunericului” – porecla pe care Mandelson a câștigat-o pentru rolul său necruțător și eficient în modelarea Partidului Laburist în ultimii 40 de ani, el fusese demis din funcția de reprezentant al premierului la Washington în septembrie, după ce a fost expusă corespondența sa amicală cu Epstein. Acum, în urma noului val de documente publicate de Departamentul de Justiție, Mandelson face obiectul unei anchete a Poliției Metropolitane.

Pe lângă acuzațiile potrivit cărora Mandelson ar fi împărtășit informații guvernamentale sensibile cu Epstein în perioada în care era ministru al afacerilor în guvernul laburist, în jurul crizei financiare din 2008, se susține că în 2009 ar fi putut divulga și informații sensibile de piață.

Contrastul dintre Marea Britanie și SUA e izbitor

Contrastul dintre reacțiile la cea mai recentă publicare a dosarelor Epstein în Marea Britanie și în SUA este izbitor. Președintele Donald Trump, menționat de mii de ori în documentele recent dezvăluite, nu a fost întrebat direct despre ele în interviul său de o oră acordat NBC News miercuri seara. Starmer, care nu este menționat deloc în dosare, luptă în prezent pentru supraviețuirea sa politică și a fost nevoit să-și demită al doilea șef de cabinet în 18 luni pentru a-și consolida poziția, scrie The Washington Post.

Ce explică aceste diferențe radicale? „Britanicii nu sunt obișnuiți ca așa ceva să se întâmple”, spune o figură importantă de la Westminster. „Impactul este, prin urmare, necunoscut, dar și seismic”.

Pentru americani, care au auzit despre dosarele Epstein de-a lungul mai multor cicluri electorale, faptul că președintele apare în ele nu reprezintă o noutate. De fapt, legătura cu Epstein este deja integrată în percepția asupra președinției lui Trump. O nouă răsturnare în saga Epstein este mai ușor înecată în avalanșa nesfârșită de distrageri provenite de la Casa Albă, care doar în ultima săptămână au inclus apeluri la „naționalizarea” alegerilor și distribuirea unor videoclipuri rasiste cu fostul președinte Obama.

Politica britanică nu este deloc imună la scandaluri, dar desensibilizarea care a lucrat în favoarea lui Trump nu funcționează pentru Starmer.

Victoria istorică a laburiștilor din iulie trecut a fost obținută în parte datorită promisiunii partidului de a curăța politica după conservatori, al căror dispreț față de electorat a fost simbolizat de „valiza cu vin” adusă la Downing Street 10 în timpul carantinei pandemice, pe când Boris Johnson era prim-ministru. Laburiștii au promis să pună capăt scandalurilor conservatorilor. „Dacă partidul nu s-ar fi comportat ca marele preot al integrității, lucrurile ar fi putut sta altfel acum”, a spus un fost ministru.

Este extraordinar că cea mai mediatizată anchetă declanșată până acum de documentele Epstein nu are nicio legătură cu exploatarea adolescentelor (Mandelson este căsătorit cu un bărbat) și are loc în afara Statelor Unite.

„Tribunalul” opiniei publice

În SUA, prin contrast, dosarele Epstein s-au „judecat” aproape exclusiv în „tribunalul” opiniei publice. Lideri de afaceri, jurnaliști, academicieni și alții s-au confruntat cu apeluri la demisie sau au fost marginalizați din cauza legăturilor cu Epstein dezvăluite în e-mailuri.

Bărbații neagă aproape în cor că ar fi știut despre obsesiile lui sordide. Unele dintre mesajele lor, mai ales când discută despre femei, sunt revoltătoare. Altele sunt inofensive și au riscat să eticheteze mulți oameni nevinovați drept actori malefici.

Umilirea publică a fost întotdeauna cel mai probabil rezultat al publicării fără precedent și riscante a milioane de documente confiscate în scop de investigație. E-mailurile sunt un amestec: incriminatoare, stânjenitoare sau complet marginale – dar, aparent, niciunul nu ar putea declanșa o anchetă penală, potrivit Departamentului de Justiție. Astfel, efectele abia se simt la Washington. Dincolo de ocean, însă, au produs un cutremur politic, concluzionează The Washington Post, care nu menționează efectele devastatoare pe care dosarele Epstein le-au avut și le au și în alte țări.