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„Pur și simplu îmi vor ucide fiul”. Un voluntar ucrainean povestește cum a fost șantajat să colaboreze cu serviciile secrete ruse

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Ukraine's Bakhmut under attack by Russia
Voluntarul ucrainean Mihailo Purîșev, în Bahmut, Ucraina. Foto: Profimedia
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Cunoscutul voluntar ucrainean Mihailo Purîșev susține că a plecat în Rusia după ce ar fi fost șantajat de Serviciul Federal de Securitate (FSB), care l-ar fi amenințat că îi va încorpora fiul în armata rusă dacă refuză să coopereze. Purîșev, cunoscut pentru evacuarea civililor din Mariupol la începutul războiului, afirmă că a ales să meargă în Rusia pentru a-și proteja fiul, relatează Kyiv Independent.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) l-ar fi șantajat pe cunoscutul voluntar ucrainean Mykhailo Puryshev pentru a-l determina să coopereze, amenințând că, în caz contrar, fiul său va fi încorporat în armata rusă, a susținut acesta pe 17 august.

„Există două variante. Prima este să fiu prieten cu ei [FSB], să-mi ajute fiul, să nu se atingă de el și el să fie bine. Dar, în acest caz, îmi trădez țara și copiii. A doua variantă este să nu cooperez cu ei, iar ei pur și simplu îmi vor ucide fiul”, a susținut Puryshev într-o postare pe rețelele sociale.

Voluntarul, originar din orașul Mariupol, aflat sub ocupație rusă, are patru copii. Doi dintre ei, dintr-o căsătorie anterioară, locuiesc în Rusia, iar ceilalți doi se află în Ucraina.

„Am decis că există și o a treia variantă pentru mine. Să mă duc pur și simplu acolo. Când voi fi la ei, pot să facă orice cu mine. Dar fiul meu va trăi”, a spus el.

În postarea sa de pe rețelele sociale, Puryshev s-a filmat în timp ce ar fi discutat cu un agent rus care l-ar fi sunat de pe telefonul fiului său și l-ar fi amenințat că acesta va fi încorporat în armată dacă voluntarul nu acceptă să coopereze.

„Trebuie să împiedici ca fiul tău să ajungă în armata [rusă]. Imaginează-ți situația în care băieții pe care îi ajuți acum vor ajunge, la un moment dat, de partea cealaltă a fiului tău, într-un tranșeu”, i-ar fi spus presupusul agent FSB.

Ulterior, voluntarul a publicat un al doilea videoclip, însoțit de mesajul: „Am ajuns în Rusia de dragul fiului meu”.

Puryshev este cunoscut pentru activitatea sa de evacuare a civililor ucraineni din Mariupol în primele zile ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, precum și pentru activitatea de voluntariat pe care a continuat să o desfășoare în comunitățile din apropierea frontului.

Editor : Ș.A.

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