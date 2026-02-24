Live TV

„Pur și simplu s-a întâmplat să nu mor”. Povestea ucrainencei care a scăpat cu viață după ce o dronă rusească i-a explodat în casă

ucraineanca intr-un apartament distrus de dronele rusesti
Karina a scăpat ca prin minune cu viață după ce o dronă rusească a explodat în camera alăturată. Sursă foto: Kyiv Post
Karina a supraviețuit unui atac cu drone care i-a distrus apartamentul. În mijlocul prafului și al molozului, ea a povestit pentru Kyiv Post despre dimineața în care s-a trezit cu acoperișul prăbușit peste ea și despre războiul care i-a marcat viața începând din 2014.

Pe 27 decembrie, în jurul orei 11 dimineața, Karina dormea când o explozie puternică a trezit-o. Înecată de praf, ea a fugit în camera alăturată, unde a văzut că acoperișul se prăbușise.

O dronă rusă lovise blocul Karinei, situat nu departe de stația de metrou Dorohojici din Kiev, lovind patru apartamente.

„La doar un metru distanță de mine, s-a întâmplat să nu mor”, a spus Karina, arătându-le reporterilor Kyiv Post ce a mai rămas din apartamentul ei la aproape două luni după incident.

„Mi-am luat doar hainele”

Era singură în acel moment – prietena care stătea cu ea era plecată din oraș. Vecinii se aflau în apartamentele lor când a avut loc atacul și toți au supraviețuit. Din fericire, nu a izbucnit un incendiu, ceea ce le-a permis tuturor să iasă repede din clădire.

„Mi-era teamă că întreaga clădire se va prăbuși într-o secundă”, a spus Karina. „Mi-am luat doar hainele, geaca și am ieșit afară fără nimic altceva. Nu am luat niciun document, bani, laptop, nimic. Doar eu, atât.”

Apartamentul, proprietate a familiei Karinei, a fost declarat nelocuibil – numai reparațiile la acoperiș ar putea dura până la doi ani. Compensația acordată de guvern până acum s-a ridicat la aproximativ 1.000 de dolari, iar Karina nu este sigură dacă va mai primi și alt ajutor.

„Sunt norocoasă că sunt în viață”

Născută în regiunea Luhansk din estul Ucrainei, care este acum ocupată în mare parte de ruși, Karina spune că familia ei a fost afectată de război încă din 2014. Dar ea se concentrează pe a fi recunoscătoare pentru ceea ce are.

„Sunt norocoasă că sunt în viață, sunt norocoasă că părinții mei sunt în viață, că prietenii mei sunt în viață”, a spus ea.

Pe măsură ce Ucraina se apropie de a patra aniversare a invaziei rusești pe scară largă, Karina reflectează asupra impactului continuu al acesteia. Când este întrebată dacă crede că războiul se va termina în curând, răspunsul ei este simplu: „Nu cred”.

