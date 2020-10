Purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump a anunțat că este infectată cu coronavirus

Purtătoarea de cuvânt a președintelui Donald Trump, Kayleigh McEnany, a anunțat că este infectată cu noul coronavirus, în contextul apariției unui focar de infecție la Casa Albă, în urma căruia însuși președintele american s-a îmbolnăvit de Covid-19, relatează BBC.

Într-o postare pe Twitter, McEnany a scris: „După ce am fost testată negativ în mod repetat, inclusiv în fiecare zi de joi încoace, am fost testată pozitiv pentru Covid-19 luni dimineață, însă nu am încă niciun simptom”.

Ea a adăugat că niciun membru al presei nu este considerat un contact direct, conform medicilor de la Casa Albă.

„Nu am știut de diagnosticul lui Hope Hicks înainte de conferința de presă de joi”, a adăugat McEnany referindu-se la consiliera lui Trump, prima confirmată cu coronavirus la Casa Albă. După ce Hicks a primit testul pozitiv, un val de infectări a fost confirmat la Casa Albă, printre bolnavi fiind confirmat inclusiv președintele american.

McEnany va intra în carantină în perioada următoare.

Președintele SUA Donald Trump, 74 de ani, a anunțat, vineri, că el și soția sa Melania au contractat noul coronavirus. „În această seară, Prima Doamnă și cu mine am fost testați pozitiv la COVID-19. Vom începe carantina și recuperarea imediat. Vom trece prin asta împreună”, a scris Donald Trump, pe Twitter, în noaptea de joi spre vineri, la ora 1:00 (ora Washington DC).

Editor : Adrian Dumitru