Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă rebelii Houthi să rămână în umbră

Data publicării:
rebelii Houthi din Yemen
Rebelii Houthi consideră momentan că Iranul este capabil să se apere singur în lupta contra Statelor Unite și Israelului, potrivit unei surse din interiorul grupării din Yemen. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Iranul nu are nevoie de nimeni să îl apere”

Bombardamentele lansate de SUA și Israel asupra Iranului au declanșat unul dintre cele mai extinse și violente conflicte din Orientul Mijlociu din ultimele decenii, în timp ce partenerii Teheranului din „Axa Rezistenței” au intrat în luptă pentru a salva regimul. Totuși, un aliat cheie al Iranului nu a intervenit până acum în acest conflict, în ciuda atacurilor cu drone și rachete pe care le-a lansat în trecut contra inamicilor Teheranului.

Ansar Allah din Yemen, cunoscută și drept mișcarea Houthi, a perturbat comerțul maritim la nivel internațional printr-o campanie de atacuri fără precedent lansate asupra vaselor de transport și navelor militare ale Statelor Unite ca răspuns la războiului din Gaza.

Președintele american Donald Trump a ordonat o serie de bombardamente asupra pozițiilor Houthi, grupare ce a fost atacată și de Israel, după ce rebelii au lansat rachete și drone cu rază lungă de acțiune împotriva unor orașe și baze militare israeliene.

Acum, când toate țările din Peninsula Arabică – în afară de Yemen – au fost atacate de Iran, după bombardamentele inițiale lansate de SUA și Israel, o sursă din Ansar Allah a dezvăluit pentru Newsweek că grupul continuă să creadă că Teheranul este capabil să se apere singur.

avioane f-18
SUA și Israelul au bombardat în trecut pozițiile militanților Houthi din Yemen, după ce rebelii au lansat rachete și drone cu rază lungă de acțiune împotriva unor orașe și baze militare israeliene ca răspuns la războiul din Gaza. Foto: X

„Evaluările și evoluția situației de pe teren determină nevoia unei intervenții, dar acum informațiile noastre confirmate indică faptul că capacitățile Republicii Islamice Iran depășesc ceea ce își poate imagina inamicul”, a spus sursa Houthi.

Până la intensificarea bombardamentelor lansate de Statele Unite, Departamentul de Stat a înregistrat 145 de atacuri ale grupării Houthi contra vaselor comerciale și 174 de atacuri contra navelor militare americane.

„Iranul nu are nevoie de nimeni să îl apere”

Rebelii din Yemen au încetat atacurile împotriva Israelului și altor ținte din Marea Roșie odată cu semnarea acordului de pace Israel-Hamas în luna septembrie.

La începutul anului, aceeași sursă din gruparea Houthi a spus că au „toată încrederea” că vor putea obține „o victorie istorică”.

Un purtător de cuvânt al Hezbollah a spus, la finalul lunii februarie, că grupul nu intenționează să intervină imediat în conflict. „Iranul nu are nevoie de nimeni să îl apere, dar dacă Israelul atacă Libanul este normal ca oamenii liberi să apere teritoriul libanez prin orice mijloace.”

Doar două zile mai târziu, gruparea din Liban a anunțat lansarea unui atac contra Israelului.

Yemen Mideast Wars
Rebelii Houthi au lansat în trecut atacuri contra statelor arabe aliate cu SUA și ar putea pune la grea încercare sistemele de apărare antiaeriană americane și israeliene din regiune, care trebuie deja să facă față atacurilor Iranului. Foto: Profimedia Images

Rachetele și dronele iraniene au lovit instalații militare din toate cele șase țări ce fac parte din Consiliul de Cooperare al Golfului – Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman și Qatar – dar și hoteluri și instalații de petrol și gaze, ceea ce a afectat două industrii cheie ale acestor state: energia și turismul.

Cu toate că se află destul de departe de Iran sau Israel, rebelii Houthi au lansat în trecut atacuri contra statelor arabe aliate cu SUA, în timpul războiului civil din Yemen, și ar putea pune la grea încercare sistemele de apărare antiaeriană americane și israeliene din regiune, care trebuie deja să facă față atacurilor Iranului.

„Ne concentrăm asupra Iranului în acest moment în război, dar ne vom apăra de orice inamic care va ținti civilii noștri și ne vom asigura că vor plăti un preț scump pentru acțiunile pe care le întreprind”, a spus purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshani, despre pericolul ca rebelii Houthi să se alăture forțelor iraniene în acest conflict.

