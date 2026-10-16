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Putin a acceptat să coopereze în urma apelului Papei Leon pentru ajutorul destinat oraşului ucrainean Oleşkî

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oras ucrainean distrus de bombele rusesti
Așa arată orașul Oleșkî după mai bine de 4 ani de bombardamenate rusești. Sursă foto: Facebook / Dmytro Lubinets
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Preşedintele rus Vladimir Putin i-a comunicat Papei Leon că a acceptat să coopereze după ce pontiful i-a cerut vineri să ajute la furnizarea de provizii vitale în oraşul ucrainean Oleşkî, aflat sub control rusesc, a anunţat Kremlinul, potrivit Reuters.

Leon l-a sunat pe Putin şi i-a cerut să organizeze un armistiţiu pentru a permite accesul ajutoarelor şi al alimentelor în oraş, ocupat de forţele ruse în februarie 2022, a precizat Vaticanul. Locuitorii au semnalat o agravare a crizei alimentare.

Papa Leon şi-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la situaţia umanitară din zonă, a adăugat Vaticanul. Rusia şi Ucraina se acuză reciproc că blochează aprovizionarea oraşului, pe care forţele ucrainene doresc să-l recucerească.

„Intenţia Vaticanului de a contribui la crearea condiţiilor necesare pentru a asigura siguranţa populaţiei oraşului şi pentru a organiza aprovizionarea cu bunuri de primă necesitate a fost încurajată”, a declarat Kremlinul într-un comunicat. Acesta nu a menţionat nimic despre un armistiţiu. „S-a convenit să se coopereze în această privinţă”, a adăugat Kremlinul.

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Se ştie că Leon şi Putin au mai discutat o dată, în iunie 2025. Papa a reafirmat, de asemenea, angajamentul Sfântului Scaun faţă de orice iniţiative de pace, a precizat Vaticanul.

Papa, în vârstă de 71 de ani, se recuperează la spitalul Gemelli din Roma, după o operaţie pentru cancer pulmonar. Vaticanul a anunţat vineri că starea sa se îmbunătăţeşte constant şi că este capabil să lucreze şi să desfăşoare activităţi zilnice normale. Kremlinul a transmis că Putin i-a urat lui Leon o recuperare rapidă şi completă.

Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a declarat reporterilor după convorbire că aceasta a fost iniţiativa lui Leon. Papa, a spus el, a dorit „să pledeze pentru cauza acestui oraş asediat”. Rusia a recunoscut existenţa unor probleme grave legate de aprovizionarea cu alimente şi medicamente în Oleşkî şi a afirmat că armata sa lucrează pentru a le rezolva. Rusia a dat vina pe Ucraina pentru această criză, susţinând că aceasta împiedică ajungerea acestor provizii în oraş. Ucraina a afirmat că Rusia este cea care blochează livrările de alimente.

Oleşkî, situat în regiunea Herson din Ucraina, avea înainte de război o populaţie de aproximativ 24.000 de locuitori şi găzduieşte în prezent în jur de 1.700 de rezidenţi, inclusiv 47 de copii, potrivit lui Danielle Bell, şefa Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina.

Editor : Sebastian Eduard

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