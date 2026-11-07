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Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei înaintea negocierilor de la Abu Dhabi. „Să abordăm acest subiect”

Data publicării:
Vladimir Putin
Foto: Profimedia
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Preşedintele rus Vladimir Putin i-a convocat vineri pe membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al Rusiei şi pe membrii delegaţiei ruse care vor participa la negocierile trilaterale Rusia-SUA-Ucraina, programate să aibă loc la Abu Dhabi la 10 noiembrie.

„Săptămâna viitoare, marţi, vor avea loc în Emiratele Arabe Unite negocieri trilaterale privind problema ucraineană”, a declarat Vladimir Putin, potrivit TASS, preluată de News.ro.

„Având în vedere că negocierile sunt programate pentru marţi, i-am invitat pe colegii care vor participa la aceste discuţii. Să abordăm pe scurt acest subiect”, a adăugat el.

Printre cei invitaţi să participe la reuniune, alături de membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, s-au numărat consilierii prezidenţiali Vladimir Medinski, care va conduce delegaţia rusă la negocieri, şi Iuri Uşakov, miniştrii adjuncţi de Externe Mihail Galuzin şi Serghei Riabkov, şeful Direcţiei Principale de Informaţii a Statului Major General, Igor Kostiukov, şi adjunctul şefului Direcţiei Principale Operaţionale a Statului Major General, Iuri Jigarlovski.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi, în termeni misterioşi, un viitor acord „foarte mare” cu Rusia privind Ucraina şi a subliniat că această înţelegere ”ar putea include toată Europa”.

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Editor : B.P.

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