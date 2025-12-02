Live TV

Putin a fost informat despre „capturarea" orașului Pokrovsk. Ce reprezintă localitatea ucraineană și de ce este importantă pentru Rusia

Data publicării:
Captură dintr-un videoclip postat de Rusia și distribuit online cu soldati rusi in Pokrovsk
Captură dintr-un videoclip postat de Rusia și distribuit online. Sursă foto: YouTube
Președintele rus Vladimir Putin a lăudat ceea ce comandanții săi i-au prezentat drept „capturarea completă” de către armata rusă a orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, calificând rezultatul drept o victorie majoră după o campanie îndelungată. Kievul nu a comentat imediat anunțul, însă în ultimele săptămâni susținuse că reține forțele ruse în partea de nord a orașului. Pokrovsk este un nod strategic de transport și un fost centru logistic crucial pentru armata ucraineană, relatează Reuters

Ce este Pokrovsk

Pokrovsk este un nod rutier și feroviar strategic din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, cu aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război. Orașul era un important hub logistic pentru armata ucraineană, fiind amplasat pe un drum esențial pentru aprovizionarea altor puncte de pe linia frontului.

Astăzi, majoritatea populației a fugit, toți copiii au fost evacuați, iar clădirile de locuințe și infrastructura rutieră sunt puternic avariate de bombardamente.

La circa 10 kilometri vest de oraș se află singura mină ucraineană de cărbune cocsificabil, crucial pentru industria siderurgică, însă operațiunile miniere sunt suspendate. Pokrovsk găzduia și cea mai mare universitate tehnică din regiune, acum abandonată și avariată de lovituri de artilerie.

De ce vrea Rusia să cucerească Pokrovsk

Rusia urmărește preluarea integrală a regiunii Donbas, formată din provinciile Luhansk și Donețk. Ucraina controlează încă aproximativ 10% din Donbas, în principal în nordul Donețkului.

Capturarea Pokrovsk și a orașului Kostiantynivka, aflat la nord-est, asupra căruia armata rusă exercită presiune, ar permite Moscovei să avanseze spre cele mai mari orașe ucrainene rămase în Donețk: Kramatorsk și Sloviansk. În același timp, regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, la vest, ar deveni mai vulnerabilă unor eventuale înaintări rusești.

Dacă se confirmă, controlul asupra Pokrovsk ar fi cel mai important câștig teritorial al Rusiei în Ucraina de la ocuparea orașului Avdiivka, la începutul lui 2024.

Moscova încearcă să convingă Occidentul că preluarea întregii regiuni Donețk este inevitabilă și că Kievul ar trebui să o accepte într-un eventual acord de pace. Ucraina respinge vehement această idee și insistă că poate provoca Rusiei pierderi majore, argumentând astfel pentru continuarea sprijinului militar și financiar occidental.

Putin susține că Donbasul este acum parte a Federației Ruse, însă Kievul și majoritatea statelor occidentale denunță anexarea drept ilegală.

Analiști militari occidentali consideră că preluarea Pokrovsk ar constitui un câștig operațional important pentru Rusia. Totuși, aceasta ar rămâne departe de obiectivul final de a controla complet Donețkul, în special „fortărețele” Kramatorsk și Sloviansk.

De ce a durat atât de mult

Rusia amenință Pokrovsk de mai bine de un an. Spre deosebire de asalturile frontale din bătălii precum cea de la Bahmut, armata rusă a aplicat aici o manevră de încercuire graduală, vizând tăierea rutelor de aprovizionare ucrainene.

Moscova a folosit unități mici și drone pentru a perturba logistica și a crea haos înainte de a trimite întăriri. Ucraina afirmă că ofensiva rusă a costat forțele Moscovei pierderi foarte mari. Rusia susține contrariul: că Ucraina, cu o populație mai mică, riscă să rămână fără soldați și că tactica rusă, mai lentă, urmărește să reducă propriile pierderi.

O incursiune ucraineană în regiunea rusă Kursk, anul trecut, pe care Moscova a respins-o, ar fi încetinit temporar ofensiva asupra Pokrovsk.

Care este situația 

Capturarea orașului a fost subiect principal în buletinele matinale ale televiziunii publice ruse, care au difuzat imagini cu soldați arborând drapelul Rusiei în ceea ce părea centrul orașului, pe fundalul unei infrastructuri grav avariate.

Declarația lui Putin pare să fi fost făcută duminică, însă a fost publicată abia luni seara, probabil sincronizată cu discuțiile pe care liderul rus urmează să le poarte marți, la Moscova, cu negociatori americani.

Generalul Valeri Solodciuk, comandant al grupului de forțe „Centru”, i-a spus lui Putin că unitățile ruse continuă operațiunile de „curățare” în zona Pokrovsk și în localitatea apropiată Mîrnohrad, unde afirmă că ar fi încercuiți până la 2.000 de soldați ucraineni.

Armata ucraineană anunța luni că a respins peste 40 de atacuri rusești în zona Pokrovsk. Informațiile de pe câmpul de luptă nu au putut fi verificate din cauza restricțiilor impuse în zona de război, precizează sursa citată. 

