Putin a fost informat despre scrisoarea lui Zelenski. Naționaliștii ruși o critică: „A vrut să facă un spectacol”

Preşedintele rus Vladimir Putin a fost informat despre scrisoarea deschisă a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru cotidianul Izvestia, relatează Reuters.

„Da, în cursul nopţii deja i-am înmânat (lui Putin) versiunea scrisă. Ceea ce a apărut în media a fost trimis preşedintelui, iar el a văzut. Preşedintele a fost informat”, a afirmat Peskov.

Volodimir Zelenski a publicat joi scrisoarea deschisă către Vladimir Putin în care a propus ca cei doi preşedinţi să se întâlnească pentru a ajunge la un acord privind încheierea războiului, avertizând în acelaşi timp că Kievul este pregătit să continue să lupte în caz contrar.

De asemenea. Zelenski l-a ironizat pe Putin, afirmând în scrisoare că ruşii s-au săturat atât de el, cât şi de război.

Dmitri Peskov a mai spus că este foarte probabil ca Putin să comenteze asupra scrisorii la Forumul economic de la Sankt Petersburg, unde urmează să susţină un discurs vineri după-amiază.

Scrisoarea lui Zelenski, atacată de naționaliștii ruși

Naționaliștii ruși și bloggerii pro-război au respins vineri scrisoarea deschisă adresată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, calificând-o drept o manevră de imagine menită să provoace nemulțumiri în Rusia, nu să pună capăt războiului.

Printre cei mai critici s-a numărat Rybar, unul dintre cei mai influenți bloggeri militari ruși, cu peste 1,5 milioane de urmăritori. Acesta a afirmat că documentul nu conține „nici urmă de diplomație autentică” și l-a descris drept un bluff.

Potrivit lui Rybar, o mare parte a scrisorii conține acuzații la adresa Rusiei, referiri la „un război fără justificare”, avertismente privind atacurile cu drone asupra orașelor ruse și mențiuni despre probleme economice și mobilizare militară. În opinia sa, mesajul reprezintă „o nouă încercare de a alimenta nemulțumirile interne din Rusia”.

O interpretare similară a fost exprimată de Oleg Țariov, fost deputat ucrainean și susținător al Kremlinului. Acesta a declarat că Ucraina și aliații săi occidentali încearcă să își concentreze atenția asupra situației interne din Rusia, iar scopul ar fi „să provoace panică și nemulțumire față de război”.

La rândul său, omul de afaceri Konstantin Malofeev, cunoscut pentru pozițiile sale naționaliste și apropierea de Kremlin, a afirmat că răspunsul potrivit la scrisoarea lui Zelenski nu ar trebui să fie unul diplomatic, ci o victorie militară pe câmpul de luptă.

„A vrut să facă un spectacol”

„Dacă Zelenski ar fi vrut să transmită ceva lui Vladimir Vladimirovici Putin, ar fi făcut-o prin canale private. Dar a vrut să facă un spectacol și o acțiune de imagine”, a declarat Malofeev.

Mai mulți bloggeri militari ruși au pus sub semnul întrebării utilitatea unei întâlniri între Putin și Zelenski în contextul blocajului actual al negocierilor de pace. Aceștia au amintit că liderul de la Kremlin a cerut în repetate rânduri retragerea forțelor ucrainene din restul regiunii Donbas pentru încheierea războiului.

Zelenski a respins această condiție, pe care o consideră echivalentă cu o capitulare a Ucrainei, avertizând că cedarea teritoriilor ocupate ar afecta soarta a sute de mii de oameni și ar expune țara unor noi atacuri rusești.

„Dacă singurele puncte de contact sunt schimbul de prizonieri și repatrierea trupurilor celor decedați, atunci despre ce acorduri se poate discuta?”, a întrebat Voenkor Kotyonok, un alt blogger militar rus.

Acesta a reiterat poziția exprimată în repetate rânduri de Kremlin, potrivit căreia o întâlnire directă între Putin și Zelenski ar putea avea loc doar după ce părțile ajung la un compromis și sunt pregătite să semneze un acord, nu înainte.

Editor : C.S.