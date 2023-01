Putin a încercat să îl asasineze pe Zelenski înainte să invadeze Ucraina. Întâlnire secretă între șeful CIA și președintele ucrainean

Directorul CIA Bill Burns s-a întâlnit în secret cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev înainte ca Putin să declanșeze invazia anul trecut ca să îl informeaze despre un subiect care l-a luat prin surprindere pe liderul ucrainean: rușii complotau să îl asasineze, informează Insider.

În cartea sa recent publicată, „The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House”, autorul Chris Whipple scrie că, în timp ce Zelenski respingea public avertismentele venite din partea oficialilor americani conform cărora Moscova urma în curând să lanseze cea mai mare invazie terestră de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, președintele ucrainean era informat de directorul CIA de faptul că viața sa este în pericol, scrie The Independent.

Planul lui Zelenski cu privire la avertismentele americanilor era să le infirme și să sugereze că SUA riscau să creeze panică și efecte negative pentru economia Ucrainei. Dar, potrivit lui Whipple, Burns s-a deplasat la Kiev ca să îi explice președintelui ucrainean cum stau lucrurile cu adevărat.

Dezvăluirile făcute de americani au fost foarte neobișnuite întrucât oficialii Statelor Unite rareori împărtășeau informații secrete în public, ceea ce sugerează faptul că Washintonul avea mare încredere în evaluarea lor a intențiilor Rusiei.

Zelenski a supraviețuit la peste 12 tentative de asasinat puse la cale de ruși

Directorul CIA i-a spus lui Zelenski că forțele speciale rusești îl vânau, scrie Whipple, adăugând că președintele american Joe Biden i-a transmis lui Burns „să împărtășească detalii precise despre comploturile rusești”.

Informația „i-a captat imediat atenția lui Zelenski; a fost surprins, trezit la realitate de această veste”, scrie Whipple. „Informațiile au fost atât de detaliate încât au ajutat forțele de securitate ale lui Zelenski să dejoace două tentative separate” ale rușilor de a-i lua viața președintelui ucrainean.

Oficialii ucraineni spun că Zelenski a fost ținta a cel puțin 12 tentative de asasinare puse la cale de forțele rusești de la începutul războiului din Ucraina. Burns i-a împărtășit lui Zelenski și o „schiță a planului de invazie al lui Putin” pentru a-i ajuta pe ucraineni să se pregătească, potrivit lui Whipple.

Printre informațiile transmise se număra și faptul că rușii plănuiau să atace aeroportul Antonov, la nord de Kiev, și să îl folosească pentru a asedia Kievul.

