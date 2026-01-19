Live TV

Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA (TheTimes)

Data publicării:
SCO Summit 2025 in Tianjin
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping, la summitul din Tianjin, din China. Sursa: Profimedia

Refuzul Kremlinului de a-l susține pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, cu care Vladimir Putin a semnat un acord de cooperare strategică, a provocat surprindere în China și i-a determinat pe strategii de la Beijing să se gândească la perspectivele parteneriatului cu Moscova. Informația a fost publicată de The Times, citând o sursă chineză bine informată.

Potrivit interlocutorului publicației, autoritățile ruse nu au împărtășit chinezilor evaluarea lor asupra situației din Venezuela și decizia de a-și retrage diplomații și familiile acestora din Caracas la sfârșitul lunii decembrie.

Ca urmare, China a fost luată prin surprindere de operațiunea forțelor speciale americane, în urma căreia Maduro a fost capturat și dus în SUA, unde riscă închisoare pe viață sub acuzația de organizare a traficului de droguri. Cu doar câteva ore înainte de arestare, Maduro s-a întâlnit la Caracas cu Qiu Xiaoci, trimisul special al SUA pentru America Latină, iar puțin mai devreme, ministrul de externe al Chinei a vorbit la telefon cu omologul său venezuelean, promițându-i „sprijin ferm” în apărarea „suveranității” și „stabilității” țării.

Toate acestea au provocat iritare la Beijing, discuții aprinse despre relațiile dintre China și Rusia, iar în unele cercuri chiar speculații că „tăcerea” sistemelor rusești de apărare aeriană din Venezuela în timpul raidului american nu a fost o întâmplare, ci o dovadă a cooperării dintre Moscova și Washington, scrie The Times.

Operațiunea SUA a demonstrat limitele posibilităților reale ale Beijingului, în ciuda declarațiilor diplomatice răsunătoare, și nu este nevoie să reamintim ce înseamnă pierderea prestigiului în cultura chineză, notează Peter Frankopan, profesor de istorie universală la Universitatea Oxford, într-un articol pentru The Times.

În China se aud tot mai tare voci care susțin că cooperarea cu Rusia aduce mai mult rău decât bine. Beijingul se află legat de un partener ale cărui acțiuni contrazic propriile sale concepții despre ordine, previzibilitate și control, subminând imaginea pe care și-a cultivat-o cu grijă de forță stabilizatoare pe scena mondială, care militează pentru respectarea normelor internaționale.

Deși izolarea Rusiei din cauza războiului din Ucraina a adus beneficii economice Chinei, costurile apropierii dintre cele două țări sunt evidente, a remarcat într-un interviu acordat cu puțin timp înainte de preluarea puterii de către Maduro profesorul Jia Qinggui, fost decan al Facultății de Studii Internaționale a Universității din Beijing și unul dintre cei mai influenți strategi chinezi. Printre aceste costuri, el a menționat deteriorarea relațiilor actuale și viitoare cu Europa, adăugând că soluționarea conflictului din Ucraina va fi benefică pentru China.

Din cauza răsturnării lui Maduro, China ar putea suferi pierderi economice serioase. Acesta a acordat Venezuelei credite de miliarde de dolari; întrucât aceasta nu a putut să le achite, a început să le ramburseze parțial cu petrol. Cu toate acestea, după capturarea dictatorului pe 3 ianuarie, niciun petrolier nu a mai plecat din Venezuela către China, scrie The Wall Street Journal, citând date furnizate de Kpler. Washingtonul a declarat că va controla exporturile de petrol ale țării sud-americane, iar în prezent tancurile cu petrolul acesteia sunt trimise numai în SUA.

În a doua jumătate a anului 2025, China primea aproximativ 440.000 de barili de petrol venezuelean pe zi, potrivit datelor Kpler. Aceasta reprezintă aproximativ 4% din importurile sale. Beijingul era atât de încrezător în regimul Maduro, încât a investit aproximativ 9 miliarde de dolari în construirea unui complex petrochimic în Jieyang (provincia Guangdong), adaptat pentru prelucrarea petrolului greu venezuelean.

La Beijing se întăresc suspiciunile că Moscova ar fi putut să negocieze pe la spate cu actuala administrație de la Washington un fel de schimb între Venezuela și Ucraina – mai precis, o împărțire a sferelor de influență, notează Frankopan. După raidul american, multe mass-media și-au amintit discursul din 2019 în Congres al Fionei Hill, care a fost responsabilă pentru Rusia la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump.

Hill a povestit atunci că oficialii ruși au făcut în repetate rânduri „o propunere foarte ciudată de schimb”, potrivit căreia Moscova ar putea slăbi sprijinul acordat lui Maduro dacă SUA i-ar acorda mai multă libertate de acțiune în Ucraina.

Nu a fost o propunere oficială, ci „o aluzie, o sugestie, un semn, o propunere de a încheia o înțelegere”, a menționat Hill. Potrivit acesteia, în aprilie același an, ea s-a deplasat la Moscova pentru a transmite Kremlinului că „problemele Ucrainei și ale Venezuelei nu sunt legate între ele”.

