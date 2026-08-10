Live TV

Putin a mers în Siberia pentru a treia oară în aproape trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele rus Vladimir Putin a călătorit, luni, în republica Buriatia, la 4.500 de kilometri est de Moscova, în cea de-a treia călătorie pe care o întreprinde în Siberia în mai puţin de trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

Potrivit agenţiei oficiale RIA Novosti, el va participa luni la o expoziţie organizată de universitatea de stat din capitala regiunii Ulan-Ude.

Buriatia, o regiune budistă scăldată de apele lacului Baikal, este una din entităţile Federaţiei Ruse care a contribuit cu cei mai mulţi oameni la războiul din Ucraina.

Preşedintele Vladimir Putin a vizitat pe 24 iulie Irkuţsk, unde a inspectat o fabrică de avioane şi s-a întâlnit cu liderii locali, iar pe 3 august a călătorit în inima Siberiei, în regiunea Krasnoiarsk, la peste 3.300 de kilometri est de Moscova.

Şeful statului rus nu şi-a schimbat planurile în pofida uciderii a şapte înotători în Marea Neagră după ce o dronă ucraineană a explodat pe o plajă plină de turişti.

De anul trecut, Kremlinul a consolidat în mod semnificativ securitatea şefului statului rus, care şi-a redus deplasările deoarece dronele ucrainene au lovit ţinte din întreg teritoriul european al Rusiei şi chiar dincolo de munţii Urali.

Din acest motiv, anul acesta preşedintele Vladimir Putin a călătorit - în afară de Moscova şi Sankt Petersburg - doar în capitala tătară Kazan, pentru a participa la summit-ul ASEAN, şi recent la Irkuţsk şi Krasnoiarsk.

Nu se ştie dacă preşedintele Vladimir Putin este în vacanţă în Siberia, unde obişnuia să călătorească cu fostul ministru al apărării Serghei Şoigu înainte ca acesta să cadă în dizgraţie.

Din cauza faptului că populaţia s-a săturat de război, de blocarea internetului şi în contextul actualei crize a combustibilului, popularitatea preşedintelui Putin înregistrează în prezent un declin în sondaje similar cu cel din 2018, după aprobarea controversatei reforme a pensiilor.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drapelul suediei
Suedia anunţă dejucarea unei operaţiuni a serviciilor de informaţii ruse. Ce urmărea Moscova
gazoduct
Polonia şi ţările baltice încep să-şi protejeze infrastructura energetică de teama unui atac sub steag fals al Rusiei
Protest Curtea Supremă Rusia
Unicul partid de „opoziție” din Rusia, ameninţat cu excluderea din alegeri. Sute de ruşi s-au adunat la Curtea Supremă pentru susținere
explozii in ucraina
Rusia nu vrea o „înghețare” a războiului din Ucraina și lansează acuzații la adresa lui Zelenski: „Încearcă să agraveze conflictul”
Vladimir Putin
„Leacul este mai dăunător decât boala”: De ce lipsa forței de muncă ar putea îngenunchea economia de război a Rusiei
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
Randamentele titlurilor de stat românești au scăzut după decizia Moody’s. Nazare: „Reacția piețelor a fost una favorabilă”
NATO îşi reduce prezenţa în două locuri sensibile din Kosovo
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Fără precedent!”. Rusia a lansat un nou atac, dar a primit imediat o replică dură
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...