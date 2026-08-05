Putin a numit un șef pentru Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Rusiei (dronele), ramură militară nou-înființată

Președintele Vladimir Putin l-a numit miercuri pe Denis Liamin în funcția de șef al Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Rusiei, o ramură militară nou-înființată care va fi responsabilă de războiul cu drone, informează TVPWorld.

Putin a anunțat numirea în cadrul a ceea ce a numit „perfecționarea” structurii militare, la jumătatea celui de-al cincilea an al războiului din Ucraina.

Dronele au ajuns să domine conflictul, fiecare tabără folosindu-le nu doar de-a lungul liniei frontului de 1.200 km (750 de mile), ci și pentru atacuri pe mare și asupra țintelor aflate adânc în spatele liniilor inamice, precum infrastructura energetică și depozitele comerciale.

Ucraina a anunțat luna trecută crearea propriului comandament de „impact la distanță mare”.

Putin, adresându-se direct lui Liamin în cadrul unei ședințe televizate cu șefii Ministerului Apărării, a afirmat că acesta este „unul dintre cei mai calificați specialiști” pentru a prelua comanda noilor forțe de drone. I-a încredințat sarcina de a finaliza formarea acestora și de a prelua comanda „în viitorul apropiat”.

Liamin a fost anterior șef de Stat Major al grupului „Centru” al forțelor ruse care luptă în Ucraina. A absolvit o școală de comandă a tancurilor și are experiență în cadrul forțelor terestre.

Putin a descris grupul „Centru” ca fiind o componentă cheie a eforturilor Rusiei de a cuceri întreaga regiune Donețk, o prioritate de vârf pentru Moscova în acest război.

Într-o remaniere anunțată în cadrul aceleiași întâlniri, el a declarat că șeful grupului „Centru”, Valeri Solodciuk, va prelua o nouă funcție, fiind responsabil de întreaga logistică militară, și va fi înlocuit de Andrei Ivanaiev, care a condus anterior grupul de forțe „Est”.

Editor : M.C