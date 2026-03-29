Putin a pus ochii pe banii de pensii ai rușilor, pe fondul costurilor războiului. El a mai aplicat o dată schema

Serviciile de informații din Ucraina susțin că Kremlinul ar pregăti un plan prin care bani din fondurile de pensii ale rușilor să fie direcționați către un program de investiții controlat de stat. Măsura ar putea muta trilioane de ruble către proiecte de infrastructură și alte inițiative guvernamentale, potrivit Kyiv Post. Măsura vine în contextul în care Moscova se confruntă cu o presiune financiară tot mai mare, generată de sancțiunile economice și de cheltuielile pentru întreținerea războiului din Ucraina.

Serviciile de Informații Externe ale Ucrainei susțin că propunerea ar putea afecta aproximativ 3 trilioane de ruble, adică circa 37 de miliarde de dolari, deținute în conturile de pensii ale aproximativ 37 de milioane de ruși care nu au ales un fond privat pentru administrarea economiilor. Potrivit planului de la Kremlin, fondurile ar urma să fie redirecționate către fonduri de pensii nestatale, pentru a fi investite în infrastructură și proiecte de stat, furnizând economiei așa-numitele "fonduri pe termen lung".

De asemenea, Serviciile de Informații din Ucraina, citate de Kyiv Post, susțin că principalul beneficiar ar putea fi fondul de pensii "Blagosostoyanie", printre acționarii căruia se numără entități importante legate de stat, precum Căile Ferate Ruse, Gazprombank și instituția națională rusă pentru dezvoltare economică (VEB). Propunerea vine în continuarea măsurilor luate anterior de guvernul rus pentru a gestiona deficitele bugetare.

O situație similară a avut loc în 2014, când, la scurt timp după anexarea Crimeii și impunerea sancțiunilor occidentale, autoritățile au înghețat partea finanțată a pensiilor. La acea vreme, 6% din contribuțiile la pensii destinate conturilor individuale de economii au fost redirecționate pentru a acoperi plățile curente. Măsura a fost prezentată inițial ca fiind temporară, însă a rămas în vigoare mai bine de un deceniu.

Presiuni pe companii și oligarhi

Analiștii avertizează că astfel de măsuri ar putea submina și mai mult încrederea publicului în sistemul de pensii, întrucât fondurile destinate inițial viitorilor pensionari sunt redirecționate către investiții controlate de stat.

Totodată, Serviciile de Informații ucrainene susțin că Kremlinul a intensificat recent presiunea asupra companiilor prin controale fiscale mai stricte și măsuri de reglementare. Printre acestea se numără plățile anticipate ale TVA-ului, o supraveghere mai strictă a importatorilor și o monitorizare sporită a tranzacțiilor în numerar și a muncii pe piața neoficială.

În acest context, Vladimir Putin ar fi purtat discuții private cu oligarhii ruși, pe care i-a îndemnat să își mărească contribuțiile financiare la efortul de război. Serviciile ucrainene susțin că cel puțin unii dintre participanți și-au exprimat disponibilitatea de a furniza fonduri suplimentare în urma întâlnirii.

Eșec în programul voluntar

Publicația ucraineană Kyiv Post susține că programul de economisire pe termen lung, lansat în 2024 și conceput ca un mecanism voluntar menit să canalizeze economiile gospodăriilor către sistemul financiar intern, nu a fost la înălțimea așteptărilor, după retragerea investitorilor străini în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Timp de doi ani, programul a atras aproximativ 717 miliarde de ruble, adică 8,8 miliarde de dolari, de la 10 milioane de participanți — o sumă mult sub nivelul necesar pentru atingerea obiectivelor de finanțare ale statului.

Editor : Andreea Rubica