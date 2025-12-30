Live TV

Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea

Preşedintele rus Vladimir Putin a decis crearea unui nou organism pentru exercitarea puterii soft, non-coercitive, în străinătate, a anunțat presa din Rusia. În 2026, activitatea organismului se va concentra pe Armenia.

Kremlinul îşi revizuieşte politica externă şi în această lună a creat un nou organism - Proiecte Internaţionale ale Fondului de Subvenţii Prezidenţiale -, înregistrat în exclava Kaliningrad, sub conducerea consilierului prezidenţial Serghei Kiriienko.

Activitatea sa se va concentra pe exercitarea puterii soft (soft power) asupra ţărilor din Comunitatea Statelor Independente.

Armenia, ale cărei relaţii cu Rusia s-au deteriorat în ultimii ani, va fi principala prioritate a entităţii în 2026.

Bugetul anual al organismului este estimat de grupul media rus la 13 miliarde de ruble (168 de milioane de dolari), cu finanţare suplimentară în funcţie de amploarea proiectelor implementate.

„Da, aceasta va fi una dintre sursele de finanţare pentru noua putere soft”, a confirmat o sursă apropiată administraţiei prezidenţiale pentru grupul media rus RBC, potrivit Agerpres.

Ce strategie are grupul

Printre obiectivele declarate ale noii entităţi se numără dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare în domenii precum dezvoltarea socială, sănătatea, cultura, arta, ştiinţa şi educaţia, printre altele.

Moscova a încercat recent, fără succes, să-şi reformeze politicile de putere soft în exterior, potrivit unor surse citate de RBC, parţial pentru că se confruntă adesea cu reacţii de nemulţumire în ţările în care operează, fie din partea guvernului, fie a opoziţiei sau a populaţiei.

De asemenea, sursele citate recunosc că, în unele cazuri, încercarea Rusiei de proiectare a puterii sale soft poate fi interpretată drept un amestec în procesele interne ale unui stat.

Printre proiectele Fondului, se numără restaurarea a 93 de monumente de război în 82 de localităţi din Abhazia, precum şi furnizarea de echipamente pentru şcoli, examene medicale şi alte iniţiative.

Agenţii similare există deja în cadrul administraţiei ruse, cum ar fi Rossotrudniciestvo, care operează 87 de centre culturale ruse în întreaga lume, pe lângă Fundaţia Ruski Mir şi Fundaţia Gorceakov pentru Diplomaţie Publică, ce au obiective similare.

„Niciun beneficiu concret”

În domeniul „politicii informative”, aşa cum numeşte RBC propaganda rusă, principalul responsabil este instituţia media de stat Russia Today.

Cu toate acestea, surse citate din cadrul administraţiei prezidenţiale se plâng că acestor entităţi le lipseşte un obiectiv clar.

„Organizarea oricărui fel de eveniment cultural dedicat limbii ruse este pozitivă, dar, în realitate, nu oferă niciun beneficiu concret”, explică aceştia.

Potrivit lui Konstantin Kostin, fost director al Direcţiei de Politică Internă a Administraţiei Prezidenţiale, pentru a dezvolta o comunitate culturală comună este important să se treacă de la practica schimbului de naraţiuni despre resentimentele sovietice la practica schimbului de valori.

De asemenea, atunci când se investeşte în puterea soft, nu ar trebui să se aştepte rezultate imediate, căci este vorba despre un proiect pe termen lung, adaugă Kostin.

UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...