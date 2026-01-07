Live TV

Video Putin a salutat „misiunea sfântă, din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse în Ucraina, la slujba de Crăciun pe stil vechi

Russia'S President Putin At Christmas Service Outside Moscow
Putin, la slujba de Crăciun pe rit vechi. Foto: Profimedia

Președintele Vladimir Putin a participat la slujba de Crăciun pe stil vechi și a salutat „misiunea sfântă” a trupelor sale de a apăra Rusia, combinând ceremonia cu un discurs de sărbătoare despre unitate, caritate și sprijin pentru forțele armate, relatează Reuters.

Apariția sa a avut loc în momentul în care războiul declanșat de Rusia prin invazia din Ucraina se apropie de sfârșitul celui de-al patrulea an, Kremlinul prezentând conflictul ca pe o misiune națională și bazându-se în mare măsură pe simbolismul patriotic și religios.

Slujbele de Crăciun ortodoxe rusești se țin în jurul miezului nopții, atrăgând credincioși din mai multe eparhii pentru liturghii. Putin a participat adesea la ceremonii mai mici, inclusiv în interiorul unei catedrale din Kremlin.

Imaginile video îl arată acum pe Putin într-un costum închis la culoare, fără cravată, înconjurat de militari în uniformă, alături de soții și copii, în timp ce preoții oficiau slujba la biserica Sfântul Gheorghe Câștigătorul de Victorii, lângă Moscova.

„Războinicii Rusiei au îndeplinit întotdeauna, ca și cum ar fi fost porunca Domnului, această misiune de a apăra Patria și poporul său, salvând Patria și poporul său”, a declarat Putin la biserică după slujbă.

„În Rusia, oamenii și-au privit întotdeauna războinicii ca pe cei care, ca și cum ar fi fost porunca Domnului, îndeplinesc această misiune sfântă.”

În timpul slujbei religioase, un ornament de Crăciun a căzut din brad — Putin l-a ridicat și l-a agățat la loc.

Într-un mesaj de Crăciun publicat anterior pe site-ul Kremlinului, Putin a lăudat Biserica Ortodoxă Rusă și alte confesiuni creștine pentru consolidarea unității sociale și protejarea patrimoniului istoric și cultural al Rusiei.

Într-un mesaj de Crăciun publicat anterior pe site-ul Kremlinului, Putin a lăudat Biserica Ortodoxă Rusă și alte confesiuni creștine pentru consolidarea unității sociale și protejarea patrimoniului istoric și cultural al Rusiei.

El a spus că organizațiile religioase se concentrează pe milă și caritate, îngrijirea celor nevoiași și sprijinirea participanților și veteranilor războiului, pe care Moscova îl numește „operațiune militară specială”.

„O muncă atât de importantă și de necesară merită cea mai sinceră recunoaștere”, a spus Putin.

Putin participă la slujbele de Crăciun din 2000, adesea în afara Moscovei, dar de la începutul războiului a sărbătorit mai des această sărbătoare în apropierea Capitalei, inclusiv la reședința sa oficială din Novo Ogariovo.

