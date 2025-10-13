Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO

Apariția „unui grup mic de militari ruși fără uniforme oficiale” la granița dintre Rusia și Estonia face parte din „Faza Zero”, o etapă prin care Kremlinul se pregătește pentru un posibil război cu NATO, arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) publicat duminică, citat de RBC Ukraine.

Vineri seară, guvernul estonian a închis temporar o porțiune de drum în apropierea frontierei dintre Rusia și Estonia, după ce grănicerii estonieni au zărit în zonă un mic grup de militari ruși fără însemne de identificare.

Meelis Saarepuu, șeful Gărzii de Frontieră din Estonia, a declarat sâmbătă că guvernul a închis porțiunea de drum dintre satele Varska și Saatse, lungă de aproape un kilometru, din motive de securitate. O parte a drumului traversează teritoriul rus.

Saarepuu a spus că, judecând după uniformele lor, persoanele observate nu erau grăniceri ruși. În replică, Serviciul Federal de Frontieră al Rusiei a afirmat că activitățile țării în zonă erau operațiuni de rutină.

Duminică, ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că trupele ruse acționau într-un mod mai incisiv și mai vizibil decât înainte. Cu toate acestea, el a descris ca exagerate rapoartele care sugerau că situația la frontieră devenea din ce în ce mai tensionată.

Tsahkna a menționat, de asemenea, că guvernul intenționează să întrerupă complet utilizarea acestei rute în viitor, întrucât există deja sau sunt în construcție rute alternative care ocolesc teritoriul rus.

Avertismentul ISW

Institutul pentru Studiul Războiului atrage atenția că rapoartele privind prezența unui grup de militari ruși în apropierea teritoriului estonian au apărut în contextul incidentelor din 7 și 19 septembrie, în care avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Estoniei.

Experții au subliniat că Rusia a intensificat recent atât atacurile secrete, cât și cele deschise împotriva Europei. Potrivit analiștilor ISW, Rusia a intrat în ceea ce se numește Faza Zero - o etapă axată pe „stabilirea condițiilor informaționale și psihologice” pentru pregătirea unui potențial război deschis cu țările NATO.

„Acest eveniment este primul caz în care ISW a observat 'omuleți verzi' (un eufemism folosit de Kremlin pentru a se referi la forțele militare ruse în uniforme fără însemne) operând în apropierea unui stat NATO în contextul campaniei „Faza Zero”, se arată în raportul ISW.

Incidentul are loc în contextul în care președintele american Donald Trump încearcă să pună presiune pe omologul său rus, Vladimir Putin, să oprească războiul din Ucraina.

Potrivit Axios, Trump a declarat că i-a spus preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei noi convorbiri telefonice pe care au avut-o duminică, că ar putea să-i dea lui Putin un nou ultimatum pentru a relua negocierile de pace serioase, altfel SUA vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune.

Provocarea rusă asupra Estoniei

Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian estonian timp de 12 minute și s-au îndreptat spre capitala țării, Tallinn.

Avioanele de vânătoare italiene F-35 staționate în regiune au fost trimise să le intercepteze și le-a împiedicat să-și continue zborul.

În urma incidentului, guvernul estonian a solicitat NATO să organizeze consultări în temeiul articolului 4 din Carta Alianței.

Kremlinul a afirmat ulterior că avioanele de vânătoare nu au încălcat nicio regulă și zburau în strictă conformitate cu reglementările internaționale.

