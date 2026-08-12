Live TV

Putin acuză NATO că provoacă tensiuni în regiunea arctică. Avertismentul liderului de la Kremlin

Data publicării:
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

 NATO se infiltrează în regiunea Asia-Pacific şi creează tensiuni în Arctica, a declarat, miercuri, preşedintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters.

Liderul de la Kremlin a acuzat că autorităţile dintr-o serie de ţări încearcă să limiteze deplasarea navelor ruse şi a promis că răspunsul Moscovei va fi unul pe măsură dacă state occidentale confiscă vase comerciale ruse, potrivit agenţiilor de presă ruse TASS şi RIA Novosti.

Confiscarea navelor comerciale ruse de către ţări UE înseamnă piraterie, a spus Putin.

El a făcut aceste comentarii în insula Sahalin, din Extremul Orient rus, unde asistă la exerciţii militare.

Presa americană a relatat sâmbătă că Putin ar putea pune la încercare NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru în următorii câţiva ani.

Între altele, Wall Street Journal şi CNN au citat rapoarte ale serviciilor de informaţii americane care sugerează posibile scenarii, variind de la un atac cibernetic rusesc până la o incursiune de mică amploare într-o ţară NATO.

Potrivit Wall Street Journal, dacă Statele Unite considerau anterior că Putin nu ar vrea să provoace un membru NATO în timp ce se află în război împotriva Ucrainei, oficiali americani susţin că această evaluare s-a schimbat în cursul acestui an. Scopul unui posibil atac al lui Putin asupra unei ţări NATO ar fi divizarea alianţei.

Conform postului de televiziune CNN, este probabil ca orice atac, indiferent de natura sa, să vizeze statele baltice sau Polonia, relatează Agerpres. 

Guvernul Lituaniei a anunţat recent că serviciile de informaţii militare deţin informaţii ce sugerează că Moscova ar putea lua în considerare atacuri asupra infrastructurii esenţiale din statele baltice folosind drone ucrainene. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare 2026 are loc astăzi: La ce oră începe fenomenul în România și din ce...
dejeanul
2
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
4
Iranul, despre acordul de apărare dintre Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan: „Știu că nu...
seismograf cutremur
5
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
Digi Sport
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rusia război
Rusia susține că a capturat un sat ucrainean care nu mai există din 1997
Stație de carburant Rusia
Prețurile la carburant „au scăzut brusc” în Novosibirsk, în preajma vizitei lui Putin. „Imediat ce a trecut, au crescut cu 20 de ruble”
Vladimir Putin.
Vladimir Putin amenință țările europene cu un răspuns pe măsură dacă confiscă navele comerciale rusești
Volodimir Zelenski.
Zelenski a transmis SUA propunerile pentru oprirea războiului din Ucraina: „America poate pune presiune pe Rusia”
rachetă lansată de sistemul Patriot
Micul aparat care ar putea decide soarta Ucrainei: Ce componentă a sistemului Patriot se tem americanii că va ajunge în mâinile Rusiei
Recomandările redacţiei
Un bec aprins.
România, prinsă în capcana energiei scumpe. Otilia Nuțu: „Băieții...
accident bv 1
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov...
Drapelul marii Britanii si Big Ben.
Românii, printre cei mai nedoriți imigranți în Marea Britanie. Câți...
lipaev
„O punere în scenă”. Trimișii lui Putin la București acuză MAE român...
Ultimele știri
Apă cu concentraţii ridicate de mangan în Piteşti şi localităţi din jur. Lacul Budeasa, sursa de alimentare, are un nivel mult scăzut
Trimișii lui Putin la București mint ca o gazetă rusească. Dovezile că dronele doborâte în România erau trimise de Moscova
Doi părinți din Dâmbovița, arestați după ce au lovit-o pe învățătoarea copilului. De la ce ar fi pornit conflictul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Cât îl costă pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Super-preț”. Exclusiv
Adevărul
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Playtech
Care sunt pașii într-o criză energetică. Când se ajunge la limitarea consumului și cine este deconectat...
Digi FM
Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez! Primele imagini de la „nunta anului”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Tragedie cumplită în Dâmbovița: 5 morți după ce un tânăr fără permis a pătruns pe contrasens. Un bebeluș a...
Newsweek
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”