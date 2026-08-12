Putin acuză NATO că provoacă tensiuni în regiunea arctică. Avertismentul liderului de la Kremlin

NATO se infiltrează în regiunea Asia-Pacific şi creează tensiuni în Arctica, a declarat, miercuri, preşedintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters.

Liderul de la Kremlin a acuzat că autorităţile dintr-o serie de ţări încearcă să limiteze deplasarea navelor ruse şi a promis că răspunsul Moscovei va fi unul pe măsură dacă state occidentale confiscă vase comerciale ruse, potrivit agenţiilor de presă ruse TASS şi RIA Novosti.

Confiscarea navelor comerciale ruse de către ţări UE înseamnă piraterie, a spus Putin.

El a făcut aceste comentarii în insula Sahalin, din Extremul Orient rus, unde asistă la exerciţii militare.

Presa americană a relatat sâmbătă că Putin ar putea pune la încercare NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru în următorii câţiva ani.

Între altele, Wall Street Journal şi CNN au citat rapoarte ale serviciilor de informaţii americane care sugerează posibile scenarii, variind de la un atac cibernetic rusesc până la o incursiune de mică amploare într-o ţară NATO.

Potrivit Wall Street Journal, dacă Statele Unite considerau anterior că Putin nu ar vrea să provoace un membru NATO în timp ce se află în război împotriva Ucrainei, oficiali americani susţin că această evaluare s-a schimbat în cursul acestui an. Scopul unui posibil atac al lui Putin asupra unei ţări NATO ar fi divizarea alianţei.

Conform postului de televiziune CNN, este probabil ca orice atac, indiferent de natura sa, să vizeze statele baltice sau Polonia, relatează Agerpres.

Guvernul Lituaniei a anunţat recent că serviciile de informaţii militare deţin informaţii ce sugerează că Moscova ar putea lua în considerare atacuri asupra infrastructurii esenţiale din statele baltice folosind drone ucrainene.

Editor : C.S.