Putin amenință Kievul cu „lovituri masive” înainte de parada de 9 Mai. Moscova invocă atacuri ucrainene cu drone

Rusia a amenințat Kievul cu „lovituri masive de represalii”, inclusiv asupra unor „centre de decizie”, dacă Ucraina va încerca să perturbe evenimentele organizate la Moscova de Ziua Victoriei, pe 9 mai. Avertismentul vine într-un moment tensionat pentru Kremlin, care a redus amploarea paradei militare și a introdus măsuri speciale de securitate pe fondul temerilor privind posibile atacuri ucrainene cu drone asupra capitalei ruse, scrie Kyiv Post.

Rusia a avertizat misiunile diplomatice străine și organizațiile internaționale că ar putea lansa „lovituri masive de represalii” asupra Kievului, inclusiv împotriva unor „centre de decizie”, dacă Ucraina perturbă evenimentele dedicate Zilei Victoriei organizate la Moscova.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Moscova a transmis o notă oficială misiunilor străine, prin care le cere să asigure „evacuarea la timp” a personalului diplomatic și a cetățenilor din capitala Ucrainei, relatează AFP.

Schimb de acuzații înainte de 9 Mai

Avertismentul vine înaintea festivităților organizate de Rusia pe 9 mai, care marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Kremlinul a anunțat anterior un armistițiu unilateral pentru perioada 8-9 mai, pentru a coincide cu comemorările. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins însă propunerea, pe care a descris-o drept o încercare cinică de a proteja parada de la Moscova, nu un pas real spre pace.

Zelenski a propus, la rândul său, o încetare a focului începând cu 6 mai, însă a afirmat că Rusia a ignorat inițiativa și a continuat atacurile în mai multe regiuni ale Ucrainei.

„Astăzi, practic toată ziua, practic în fiecare oră, am primit rapoarte despre lovituri din diferite regiuni”, a declarat Zelenski în discursul său de seară.

Liderul ucrainean a spus că Ucraina va „răspunde în același mod” încălcărilor comise de Rusia și își va decide următorii pași în consecință.

Citește și: Zelenski îl acuză pe Putin că a respins armistițiul propus de Kiev: „Vom decide asupra acțiunilor noastre viitoare”

Moscova reduce amploarea paradei

Moscova a decis, de asemenea, să reducă amploarea paradei de Ziua Victoriei din acest an, iar tehnica militară grea ar urma să lipsească din procesiune pentru prima dată în aproape două decenii, din cauza a ceea ce oficialii ruși au numit „situația operațională”.

Retorica agresivă reflectă dilema de securitate cu care se confruntă Kremlinul înaintea paradei: autoritățile încearcă să proiecteze imaginea unei Rusii puternice, în timp ce există riscul ca un atac ucrainean reușit cu drone să submineze această imagine chiar în timpul evenimentului.

Autoritățile ruse au introdus și întreruperi intermitente ale internetului mobil la Moscova până sâmbătă. Oficial, măsura este justificată prin motive de securitate, însă aceasta ar putea limita și navigarea dronelor sau transmiterea în direct a unor incidente ori manifestații de nemulțumire din timpul ceremoniei.

Citește și: Zelenski, după ce Putin a ignorat o nouă propunere de încetare a focului: „Marea paradă de la Moscova depinde acum de noi”

Temeri privind vulnerabilitatea apărării aeriene ruse

Amenințările Rusiei la adresa „centrelor de decizie” de la Kiev par să reprezinte o formă de descurajare menită să protejeze încărcătura simbolică a paradei de 9 Mai.

Mesajele Moscovei evidențiază dificultățile de securitate ale Kremlinului: pe de o parte, Rusia încearcă să afișeze forță militară, însă, pe de altă parte, lipsa anticipată a tehnicii militare grele din paradă scoate în evidență îngrijorările legate de capacitățile Ucrainei de a lansa atacuri la distanță.

Prin amenințările la adresa unor ținte guvernamentale de la Kiev și prin apelurile adresate diplomaților străini să evacueze capitala ucraineană, Moscova pare să încerce să folosească presiunea internațională drept scut împotriva unei posibile umilințe transmise în direct la televiziunea națională.

Caracterul condiționat al amenințării, respectiv lovituri doar în cazul perturbării paradei, scoate în evidență și dificultățile Rusiei de a-și apăra în mod fiabil propriul spațiu aerian de deasupra Moscovei. Retorica pare orientată în special către publicul intern, pentru a proiecta imaginea unui control ferm, în timp ce prestigiul militar al Rusiei continuă să se erodeze.

Citește și: „Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot mai mulți foști aliați prezic un „colaps iminent”

Editor : Ș.A.