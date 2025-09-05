Live TV

Putin anunţă construirea unui pod între Rusia şi Coreea de Nord. Când va fi gata

Data publicării:
Putin și Kim Jong Un
Putin și Kim Jong Un, întâlnire din iunie 2024. Foto: Profimedia
Din articol
Pământuri rare Putin vrea să coopereze cu SUA

Un pod care va lega teritoriile Rusiei şi Coreei de Nord va fi inaugurat în 2026, a anunţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul celui de-al 10-lea Forum Economic Estic. Liderul de la Kremlin a mai declarat că, până în noiembrie, guvernul rus trebuie să vină cu un plan de dezvoltare a industriei de pământuri rare.

„Intenţionăm să construim noi poduri, inclusiv unul cu Republica Populară Democrată Coreeană peste râul Tumannaya”, a declarat Vladimir Putin la sesiunea plenară desfăşurată în oraşul portuar Vladivostok de la Oceanul Pacific, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Termenele de construcţie pentru pod, la care lucrările au început în martie, au fost confirmate recent de ambele guverne.

Rusia şi Coreea de Nord, care au doar 20 de kilometri de graniţă comună, şi-au intensificat cooperarea de la vizita lui Putin în această ţară la jumătatea anului 2024.

În plus, Putin şi-a exprimat vineri convingerea că acest proiect, pe lângă recenta reluare a zborurilor şi a legăturilor feroviare cu Phenianul, va permite „o mai mare apropiere” între cele două ţări.

Putin s-a întâlnit miercuri, la Beijing, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, care i-a promis liderului de la Kremlin că va continua să ofere asistenţă Moscovei în orice mod necesar.

Coreea de Nord a desfăşurat mii de soldaţi în regiunea rusă Kursk pentru a-i expulza pe militarii ucraineni, o operaţiune care a dus la mii de victime în rândul armatei asiatice.

Pământuri rare

Separat, în cadrul forumului de la Vladivostok, Putin a anunţat un program de stat pentru dezvoltarea industriei naţionale de pământuri rare.

„În februarie, am convenit să aprobăm un plan de dezvoltare pentru industria pământurilor rare. Cer guvernului să facă acest lucru cel târziu în noiembrie anul acesta”, a declarat el.

Putin a subliniat că Rusia dispune deja de un sistem de înregistrare a acestor rezerve, ceea ce va permite utilizarea lor eficientă pe măsură ce tehnologia relevantă se dezvoltă.

Aceste metale pot fi utilizate în diverse sectoare, de la energia nucleară la radioelectronică şi maşini-unelte, a specificat el.

În acelaşi timp, Putin a subliniat că o parte din aceste resurse se acumulează în depozite situate în apropierea altor zăcăminte, inclusiv în Extremul Orient rus.

Putin vrea să coopereze cu SUA

Putin, care tocmai a revenit dintr-o vizită de patru zile în China, a încurajat partenerii Rusiei să investească în acest sector şi în alte sectoare din ţară, în special în Extremul Orient rus.

Kremlinul a declarat în trecut că SUA, care au semnat un acord cu Ucraina în acest domeniu, sunt la rândul lor interesate de exploatarea pământurilor rare în Arctica rusă.

Unii analişti consideră că rezervele de metale rare, pe lângă cele strategice precum litiul, sunt unul dintre motivele actualei campanii militare a Rusiei în Ucraina, deoarece estul Ucrainei conţine cantităţi semnificative de pământuri rare.

Rusia deţine a cincea cea mai mare rezervă de metale rare din lume, utilizate în lasere şi echipamente militare, şi a promovat planuri de creştere a producţiei pentru a reduce dependenţa de importurile din China, notează Reuters.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
elevi in clasa
4
Mama a doi copii care au plecat din România din cauza sistemului de educație: În Spania...
copil
5
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digi Sport
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie carea arunca frunze de toamna
Cum va fi vremea în septembrie și la început de octombrie. Estimările...
romsilva sigla
Guvernul a modificat Codului silvic, prin ordonanță de urgență, ca să...
masina politie
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii...
om care da cu apa pe el
HARTĂ Cod galben de caniculă în 15 județe: temperaturile urcă până la...
Ultimele știri
Cetăţean polonez acuzat de spionaj, arestat în Belarus. Documente privind exerciţii militare ruso-belaruse au fost găsite asupra sa
Ungaria investighează un presupus furt de componente cheie din avioanele de vânătoare MiG din era sovietică
„E mai bine să escaladezi cât încă poți”. Povestea celui mai vârstnic alpinist care a cucerit Muntele Fuji, la 102 ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin
Putin amenință, după ce Macron a anunțat că țările din Occident ar putea trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina
Dmitri Peskov
Rusia acuză europenii că împiedică soluționarea conflictului din Ucraina
soldați ruși din infanteria marină fac instrucție în Murmansk
Aliații Kievului se tem că Rusia pregătește o nouă ofensivă în Ucraina. Putin a trimis trupe de elită să cucerească fortăreața Pokrovsk
Photo Illustrations In Canada - 25 Jun 2025
În China, rețeaua socială Weibo a limitat căutarea pentru „150 de ani”, după conversația dintre Xi Jinping și Putin
Volodimir Zelenski dă mâna cu Alexander Stubb
Cum ar putea Ucraina să repete succesul Finlandei în conflictul cu Rusia. „Noi am găsit o soluție în 1944”
Partenerii noștri
Pe Roz
Vladimir Putin ar avea doi fii care-i seamănă leit, de 6 și 10 ani. Cum arată copiii crescuți în lux, dar...
Cancan
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România...
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Meniu cu 29 de lei pe litoralul românesc, la început de septembrie. Unde mănânci două feluri cu banii ăştia?
Digi FM
Cum s-a ales Dan Alexa cu porecla "Chirurgul" și cine a fost primul care l-a numit așa
Digi Sport
Leo Messi, în lacrimi. O lume întreagă a văzut cum a reacționat Antonela Roccuzzo
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vor fi evaluați 930.000 români?
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...