Putin ar accepta o discuție telefonică directă cu Zelenski. În ce condiții ar putea avea loc

Președintele rus Vladimir Putin ar accepta o convorbire telefonică directă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dacă inițiativa ar veni din partea Kievului, a declarat Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, potrivit Kyiv Post.

Într-un interviu acordat postului de televiziune rus de stat Vesti, Ușakov a afirmat că liderul de la Kremlin nu a refuzat niciodată discuțiile directe cu șefii de stat străini.

„Cred că ar răspunde, desigur”, a declarat consilierul Kremlinului, întrebat dacă este posibilă o discuție directă între cei doi lideri. „Putin nu a refuzat niciodată discuțiile”.

Declarațiile vin după ce ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a afirmat că Zelenski este pregătit pentru negocieri directe cu Putin, la nivel de lideri, pentru a discuta cele mai sensibile și dificile aspecte ale conflictului, în special problema teritorială.

Kievul insistă asupra unei întâlniri directe între Zelenski și Putin

Sîbiha a subliniat că Ucraina consideră o întâlnire între cei doi președinți drept esențială pentru depășirea blocajului diplomatic și obținerea unor progrese concrete în direcția încheierii războiului.

„Ne dorim această întâlnire și suntem pregătiți pentru ea”, a declarat ministrul ucrainean de Externe.

„Probabil că doar o întâlnire între Zelenski și Putin poate da un nou sens negocierilor. Zelenski este pregătit să discute cele mai complexe și delicate probleme, în special chestiunea teritorială”, a adăugat acesta.

Sîbiha a explicat că delegațiile de negociere pot discuta aspecte tehnice, precum măsurile de consolidare a încrederii, schimburile de prizonieri și protecția civililor. În schimb, soluțiile politice privind suveranitatea națională și granițele necesită implicarea directă a șefilor de stat.

Kievul a transmis în repetate rânduri că este deschis unor înțelegeri pragmatice, precum înghețarea liniilor frontului pentru a opri pierderile de vieți omenești, însă Ucraina nu va ceda legal teritorii suverane și nu va recunoaște oficial jurisdicția Rusiei asupra zonelor ocupate.

Negocieri trilaterale Ucraina - SUA - Rusia

Declarațiile lui Ușakov vin în contextul pregătirilor pentru consultări trilaterale între delegațiile de negociere ale Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei, programate pentru prima jumătate a lunii noiembrie. Discuțiile ar urma să aibă un caracter exploratoriu.

Zelenski a confirmat sâmbătă, la Istanbul, după o întâlnire cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, că Kievul se pregătește pentru acest format de negocieri. Potrivit liderului ucrainean, discuțiile cu Ankara au vizat posibilitatea implicării Turciei și a partenerilor europeni, dar și organizarea reuniunii în Turcia, Abu Dhabi sau Elveția.

Erdogan a salutat reluarea demersurilor diplomatice și a subliniat că stabilirea unor mecanisme obligatorii de siguranță pentru navigația comercială în Marea Neagră ar putea contribui la eforturile de pace.

Anterior, Ușakov declarase că Moscova ar fi pregătită să reia negocierile trilaterale după 4 noiembrie, când Rusia marchează Ziua Unității Naționale.

În paralel, Kremlinul pregătește o posibilă întâlnire trilaterală între Vladimir Putin, președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat în perioada 18-19 noiembrie, la Shenzhen, în China.

Ușakov a precizat că rezultatele summitului de la Shenzhen vor influența decizia lui Putin privind participarea la reuniunea liderilor G20, programată în perioada 14-15 decembrie, la Miami, în Florida. Președintele rus a primit o invitație din partea Washingtonului de a participa la eveniment.

Editor : C.S.