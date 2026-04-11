Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană

Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană. Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) acuză UE că lucrează în secret la propria bombă. Într-o declarație oficială, biroul de presă vorbește despre o „nebunie” la Bruxelles, alimentată de „rusofobie”. Scopul, conform propagandei rusești, este de a proteja împotriva unei „amenințări rusești mitice”, scrie BILD.

Conform declarației propagandistice a serviciului secret rus de informații externe, centrele de cercetare germane din Karlsruhe, Dresda, Erlangen și Jülich ar putea produce plutoniu pentru arme „în termen de o lună”, iar în Gronau (Renania de Nord-Westfalia) chiar în doar o săptămână. De asemenea, Europa ar avea în plan propria strategie privind armele nucleare – susținută de Franța și Marea Britanie, finanțată și sprijinită de alte state membre.

Expertă: Putin are nevoie de un „scenariu de coșmar”

Specialiștii în dezinformare nu sunt surprinși: este un tipar clasic de propagandă, amplificat în momente în care Kremlinul simte că pierde teren.

Nathalie Vogel, expertă în Rusia, explică: „Din ce în ce mai mulți ruși înțeleg că țara lor se află într-un război – și că acesta nu se va sfârși. Kremlinul pierde acum „încet, încet, sprijinul acasă și chiar și printre aliații săi”. Pentru a „mobiliza oamenii” totuși, este nevoie de un „scenariu de groază”, a declarat Vogel pentru BILD. De aceea, conducerea intensifică în continuare propaganda pentru a „demoniza” Occidentul.

Arma nucleară este „exemplul perfect” în argumentația lui Putin.

Mesajul funcționează pe mai multe niveluri simultan: creează panică în rândul propriilor cetățeni, justifică continuarea războiului și încearcă să semene neîncredere între aliații occidentali. Amintim că Germania a renunțat la armele nucleare prin tratat internațional.

De fapt, propaganda Kremlinului conține foarte puțin adevăr: este adevărat că în Europa se desfășoară de luni de zile o dezbatere privind o mai mare autonomie militară, inclusiv în ceea ce privește armele nucleare proprii – dezbatere declanșată de îndoielile privind fiabilitatea Statelor Unite sub președinția lui Donald Trump și de amenințările venite din partea Rusiei. De aceea, președintele francez Macron promovează ideea extinderii umbrelei nucleare franceze asupra UE, o propunere aflată în dezbatere publică, nu într-un program secret. Totuși, faptul că Germania ar construi propria bombă nucleară nu este însă în discuție, scrie BILD.

