Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană

Test nuclear în ocean. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană. Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) acuză UE că lucrează în secret la propria bombă. Într-o declarație oficială, biroul de presă vorbește despre o „nebunie” la Bruxelles, alimentată de „rusofobie”. Scopul, conform propagandei rusești, este de a proteja împotriva unei „amenințări rusești mitice”, scrie BILD.

Conform declarației propagandistice a serviciului secret rus de informații externe, centrele de cercetare germane din Karlsruhe, Dresda, Erlangen și Jülich ar putea produce plutoniu pentru arme „în termen de o lună”, iar în Gronau (Renania de Nord-Westfalia) chiar în doar o săptămână. De asemenea, Europa ar avea în plan propria strategie privind armele nucleare – susținută de Franța și Marea Britanie, finanțată și sprijinită de alte state membre.

Expertă: Putin are nevoie de un „scenariu de coșmar”

Specialiștii în dezinformare nu sunt surprinși: este un tipar clasic de propagandă, amplificat în momente în care Kremlinul simte că pierde teren.

Nathalie Vogel, expertă în Rusia, explică: „Din ce în ce mai mulți ruși înțeleg că țara lor se află într-un război – și că acesta nu se va sfârși. Kremlinul pierde acum „încet, încet, sprijinul acasă și chiar și printre aliații săi”. Pentru a „mobiliza oamenii” totuși, este nevoie de un „scenariu de groază”, a declarat Vogel pentru BILD. De aceea, conducerea intensifică în continuare propaganda pentru a „demoniza” Occidentul.

Arma nucleară este „exemplul perfect” în argumentația lui Putin.

Mesajul funcționează pe mai multe niveluri simultan: creează panică în rândul propriilor cetățeni, justifică continuarea războiului și încearcă să semene neîncredere între aliații occidentali. Amintim că Germania a renunțat la armele nucleare prin tratat internațional.

De fapt, propaganda Kremlinului conține foarte puțin adevăr: este adevărat că în Europa se desfășoară de luni de zile o dezbatere privind o mai mare autonomie militară, inclusiv în ceea ce privește armele nucleare proprii – dezbatere declanșată de îndoielile privind fiabilitatea Statelor Unite sub președinția lui Donald Trump și de amenințările venite din partea Rusiei. De aceea, președintele francez Macron promovează ideea extinderii umbrelei nucleare franceze asupra UE, o propunere aflată în dezbatere publică, nu într-un program secret. Totuși, faptul că Germania ar construi propria bombă nucleară nu este însă în discuție, scrie BILD.

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
pedro sanchez
2
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
3
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
4
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Donald Trump.
5
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață...
Te-ar putea interesa și:
iran-miting
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Pakistanul insistă pentru discuții directe între SUA și Iran
soldat rusia steag rusia
Raport ucrainean: Rusia ar fi pierdut peste 1,3 milioane de militari de la începutul invaziei
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Iranul nu poate localiza și îndepărta toate minele pe care le-a amplasat în Strâmtoarea Ormuz
Russia Ukraine War
UE trebuie să se extindă pentru a face față amenințării ruse în cazul în care SUA se retrag din NATO, afirmă Volodimir Zelenski
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
Promisiunea lui Trump pentru Ungaria: ajutor economic dacă Orban câștigă alegerile. „Administraţia mea își va folosi întreaga putere”
Recomandările redacţiei
eugen radulescu la o sedinta
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să...
femeie frig primavara vreme rece
Vești de la meteorologi: vreme rece de Paște, cu temperaturi sub...
Preşedintele Nicuşor Dan alături de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi de primarul comunei Cornu, Cornel Nanu
Nicușor Dan, prezent la Mănăstirea Cornu în Vinerea Mare, alături de...
image_1775899852295
O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38...
Ultimele știri
Lumina Sfântă a Învierii va fi adusă astăzi în România de la Ierusalim. Biserica Sfântului Mormânt și-a deschis porțile
Alertă sanitară în prag de sărbători: 1,5 milioane de ouă, care ar fi contaminate cu Salmonella, retrase de la vânzare
Drum închis de trei luni între Câmpina și DN1. Lucrările nu au început, localnicii fac ocoluri zilnice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop de Paște 2026: mesajul astrelor pentru fiecare zodie în perioada sărbătorilor. Taurii și Peștii au...
Cancan
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Fanatik.ro
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit într-un accident cumplit de mașină împreună cu tatăl său
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
El este jucătorul pe care Mircea Lucescu l-a evitat mereu. „Mai bine mă întâlnesc în pădure, cu un urs...
Adevărul
Paștele 2026, la extreme: de la coșuri pline în supermarket la „puneți-mi hamsii de 1 leu” în piețe...
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Ce este anafura de Paște și cum se ia corect. Câte zile se consumă și ce faci cu cea rămasă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Arbeloa, OUT! Lovitură de proporții: antrenor pentru Real Madrid
Pro FM
Mariah Carey, imagine rară cu gemenii ei de 14 ani. Adolescenții seamănă tot mai mult cu părinții lor...
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Cum au fost construite minunile ingineriei antice. Dunărea și munții, mutați pentru Podul lui Traian și...
Newsweek
Pensie de numai 1.500 lei pentru 30 ani munciți. De ce 1.900.000 pensionari primesc pensii atât de mici?
Digi FM
Rețetă de stufat de miel ca la mama acasă. Secretul gustului autentic de Paște
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...