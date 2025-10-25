Live TV

„Putin asta așteaptă.” Ce spune premierul danez despre strategia Rusiei împotriva Occidentului

Data actualizării: Data publicării:
prim-ministrul danez
Foto: Mette Frederiksen, prim-ministrul danez / Sursa foto: Profimedia Images

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că președintele rus Vladimir Putin mizează pe faptul că Occidentul se va sătura și va înceta să mai sprijine Ucraina, relatează RBC Ukraine. „Acest lucru nu se va întâmpla niciodată”, dă asigurări ea. 

„Cred că strategia lui Putin a fost să aștepte ca noi să renunțăm la un moment dat, dar, desigur, acest lucru nu se va întâmpla niciodată”, a subliniat Frederiksen.

Ea a comentat, de asemenea, recentul apel telefonic al lui Putin cu președintele american Donald Trump, menționând că acesta reflectă teama Kremlinului față de o Ucraină puternică.

„Putin l-a sunat pe președintele Trump acum câteva zile, deoarece se temea că Ucraina va prelua controlul. Cu toate acestea, el a respins propunerea lui Trump privind un armistițiu de-a lungul liniilor actuale de front. O propunere pe care noi o susținem, la fel ca Ucraina. Dar Putin nu vrea să oprească crimele. Nu există niciun indiciu că Rusia și Putin doresc pacea, nici măcar un armistițiu”, a declarat prim-ministrul danez.

Potrivit lui Frederiksen, ca răspuns la agresiunea continuă a Rusiei și la războiul hibrid împotriva Occidentului, Coaliția Voinței a convenit să intensifice presiunea asupra Moscovei.

Aceasta include măsuri coordonate pentru a asigura finanțarea pe termen lung a Ucrainei, dezvoltarea industriei sale de apărare, achiziționarea de arme americane și impunerea de noi sancțiuni asupra economiei ruse.

Prim-ministrul a reamintit, de asemenea, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE, care vizează sectorul energetic al Rusiei și flota sa de tancuri petroliere, precum și sancțiunile impuse de SUA și Marea Britanie împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia.

Vineri, prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că aliații au elaborat un plan de pace pentru Ucraina, care urmează să fie pus în aplicare până la sfârșitul anului 2025. Acesta cuprinde mai multe puncte cheie.

În cadrul reuniunii Coaliției Voinței, Starmer a solicitat aliaților Ucrainei să mărească livrările de arme cu rază lungă de acțiune pentru a consolida pozițiile Kievului înainte de venirea iernii.

În plus, președintele francez Emmanuel Macron a spus la summitul Coaliției că țările aliate trebuie să sprijine reziliența energetică a Ucrainei și să intensifice presiunea asupra Rusiei.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
vladimir putin - octombrie 2025
4
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Scandal după finala la sol! Internetul a ”explodat”: ”Sabrina Voinea, jefuită din nou!” / ”Sabrina a fost furată ca la JO”
Digi Sport
Scandal după finala la sol! Internetul a ”explodat”: ”Sabrina Voinea, jefuită din nou!” / ”Sabrina a fost furată ca la JO”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan depune flori la o comemorare
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să...
bancnote de 100 de lei
Cum este „premiată” contraperformanța la stat. Șeful CFR are un...
profimedia-0783574544
„Putin se joacă cu focul nuclear, care îl va arde și pe el.”...
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
Generalul Gheorghiţă Vlad: „Armata rămâne o instituție care se...
Ultimele știri
Rogobete spune că spitalele regionale vor fi gata în 2029: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi un astfel de proiect”
Un turist străin a fost atacat de urs pe un traseu montan din Brașov. A ajuns la spital cu răni la față și membre
Guvernul SUA se teme că AI-ul ar putea crea o armă nucleară. Care este riscul ca secretele expuse de chatboți să ducă la o catastrofă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian President Putin meets with Belarusian President Lukashenko in Moscow
Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală”. „E singura cale de a-l opri pe Putin”
incendiu dupa un atac rusesc in kiev
„Capitala este sub atac balistic”. Kievul a fost lovit cu rachete rusești: cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite
c2g9NDFhYjJhYzYxMWY0OWQ0Nzk0YTBkMWI4MzJjYTQwMGE=.thumb
Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial - Investigație Kyiv Independent
The Euroclear financial institution headquarters in Brussels, Belgium, Thursday 13 March 2025
De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles
Donald Trump la întâlnirea cu liderii UE și Zelenski de la Washington
Lui Donald Trump nu i-a plăcut UE înainte. Acum, Rusia ar putea să-l apropie de Europa (CNBC)
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și...
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Singurele cuvinte cu care Cristela Georgescu l-a făcut pe Gigi Becali să-l vorbească de bine pe Călin...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
De ce se înmoaie varza murată și cum o poți salva înainte să se strice
Digi FM
De ce nu sărbătorește Fuego Crăciunul cu mama lui: „Nici nu o voi ruga să împodobească bradul!” Este al...
Digi Sport
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Pro FM
Paula Seling, despre prima întâlnire cu fetița pe care a adoptat-o: "Era foarte sigură pe ea, foarte șmecheră...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Pasiune extremă între Kim Basinger și Alec Baldwin, în anii 90: "Gândiți-vă la cele mai murdare lucruri pe...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...