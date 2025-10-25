„Putin asta așteaptă.” Ce spune premierul danez despre strategia Rusiei împotriva Occidentului

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că președintele rus Vladimir Putin mizează pe faptul că Occidentul se va sătura și va înceta să mai sprijine Ucraina, relatează RBC Ukraine. „Acest lucru nu se va întâmpla niciodată”, dă asigurări ea.

„Cred că strategia lui Putin a fost să aștepte ca noi să renunțăm la un moment dat, dar, desigur, acest lucru nu se va întâmpla niciodată”, a subliniat Frederiksen.

Ea a comentat, de asemenea, recentul apel telefonic al lui Putin cu președintele american Donald Trump, menționând că acesta reflectă teama Kremlinului față de o Ucraină puternică.

„Putin l-a sunat pe președintele Trump acum câteva zile, deoarece se temea că Ucraina va prelua controlul. Cu toate acestea, el a respins propunerea lui Trump privind un armistițiu de-a lungul liniilor actuale de front. O propunere pe care noi o susținem, la fel ca Ucraina. Dar Putin nu vrea să oprească crimele. Nu există niciun indiciu că Rusia și Putin doresc pacea, nici măcar un armistițiu”, a declarat prim-ministrul danez.

Potrivit lui Frederiksen, ca răspuns la agresiunea continuă a Rusiei și la războiul hibrid împotriva Occidentului, Coaliția Voinței a convenit să intensifice presiunea asupra Moscovei.

Aceasta include măsuri coordonate pentru a asigura finanțarea pe termen lung a Ucrainei, dezvoltarea industriei sale de apărare, achiziționarea de arme americane și impunerea de noi sancțiuni asupra economiei ruse.

Prim-ministrul a reamintit, de asemenea, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE, care vizează sectorul energetic al Rusiei și flota sa de tancuri petroliere, precum și sancțiunile impuse de SUA și Marea Britanie împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia.

Vineri, prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că aliații au elaborat un plan de pace pentru Ucraina, care urmează să fie pus în aplicare până la sfârșitul anului 2025. Acesta cuprinde mai multe puncte cheie.

În cadrul reuniunii Coaliției Voinței, Starmer a solicitat aliaților Ucrainei să mărească livrările de arme cu rază lungă de acțiune pentru a consolida pozițiile Kievului înainte de venirea iernii.

În plus, președintele francez Emmanuel Macron a spus la summitul Coaliției că țările aliate trebuie să sprijine reziliența energetică a Ucrainei și să intensifice presiunea asupra Rusiei.

