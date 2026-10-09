Atac cu drone asupra aeroporturilor din Moscova. Delegația rusă condusă de Vladimir Putin ar fi blocată în aer, spun surse citate de jurnaliștii The Wall Street Journal. Peste 350 de zboruri înregistrează întârzieri, iar peste 100 au fost anulate. Canalele rusești de Telegram relatează că sistemele de apărare antiaeriană sunt active în regiunea Moscovei.

Din informațiile existente până acum, toate aeroporturile din Moscova au fost închise în urma atacului ucrainean cu drone și baloane aeriene. Vedem pe ecran imagini cu traseul aeronavei în care s-ar afla Vladimir Putin, relatează Ana Constantin, jurnalist Digi24.

Există în mediul online și imagini cu haosul din terminalele ruse. Vorbim despre un atac calculat al Ucrainei, sau cel puțin asta am putea spune din informațiile pe care le avem până acum, pentru că spune scrie chiar șeful departamentului de politică externă al Wall Street Journal: Vladimir Putin ar fi blocat în aer.

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Din ce știm până acum, peste 350 de zboruri au înregistrat întârzieri, iar peste 100 au fost anulate pe cele patru aeroporturi din Moscova - vorbim de Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovski.

Deocamdată nu se știe câte drone au fost implicate în atac și nici eventualele pagube provocate în apropierea și în capitala rusă.

Editor : Liviu Cojan