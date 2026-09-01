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Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”

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2026 SCO Summit In Bishkek, Kyrgyzstan
Vladimir Putin, la reuniunea OCS de la Bişkek. Sursa foto: Profimedia Images
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Vladimir Putin a lansat un apel către statele membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), printre care China, India și Iran, să contribuie la prevenirea conflictelor armate la nivel mondial. Liderul rus și-a transmis mesajul la summitul de la Bișkek, chiar în ziua în care se împlinesc 87 de ani de la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Aş dori să vă reamintesc, dragi prieteni, că astăzi, 1 septembrie, este ziua în care a început cel de-al Doilea Război Mondial. Trebuie să facem tot posibilul pentru a exclude din practica globală instigarea conflictelor armate”, a declarat Putin în discursul său la summitul OCS din capitala Kîrgîzstanului, Bişkek, relatează Agerpres.

Putin, care acuză Occidentul de instigarea conflictului actual din Ucraina şi a condamnat atacurile SUA împotriva Iranului, a susţinut că OCS a devenit, în istoria sa de 25 de ani, „unul dintre centrele influente pentru modelarea unei lumi multipolare”.

În acest sens, el a subliniat că organizaţia include aproape jumătate din populaţia lumii şi că, din 2017, a integrat ţări precum Iranul, India şi Pakistanul, în afară de aproape 20 de ţări partenere şi cu statut de observatoare. „Astăzi, OCS este practic cea mai mare alianţă regională nu doar de pe continentul eurasiatic, ci din lume în general”, a subliniat el.

Putin va aborda conflictul dintre Iran şi Statele Unite marţi, în cadrul întâlnirii sale cu liderul Republicii Islamice, Masoud Pezeshkian, şi războiul din Ucraina cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a cerut luni încetarea războiului din Ucraina în timpul întâlnirii sale de la Bişkek cu şeful Kremlinului, care a respins ultimele propuneri de încetare a focului de la Kiev şi a ordonat intensificarea campaniei de bombardament împotriva capitalei ţării vecine, Kievul.

Membrii OCS semnează marţi circa 20 de acorduri, marţi. Nu mai puţin de 17 şefi de stat şi de guvern se află la Bişkek, capitala acestei ţări muntoase din Asia Centrală, pentru a participa la summitul care marchează cea de-a 25-a aniversare a Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS).

OCS este formată din zece state membre (Belarus, China, India, Iran, Rusia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Uzbekistan, Pakistan şi Tadjikistan) şi 15 parteneri de dialog, între care Turcia, Arabia Saudită şi Qatar, precum şi două state observatoare, între care Afganistan.

Rezultatele concrete ale acestui bloc sunt incerte deoarece, deşi OCS pretinde că reprezintă aproximativ 40% din populaţia lumii şi 25% din PIB-ul global, blocul rămâne eterogen şi afectat de diviziuni interne, remarcă AFP, adăugând că Rusia şi China sunt concurente în Asia Centrală, în timp ce Beijingul întreţine relaţii uneori tensionate cu India şi Pakistan.

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Editor : M.I.

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