Putin confiscă activele Nestlé și Auchan din Rusia

Președintele rus Vladimir Putin a semnat, pe 17 septembrie, un decret prin care se confiscă activele mai multor companii internaționale, printre care Nestlé și Auchan. Printre celelalte companii se numără Bati Logistics, FM Logistics și Le Monlid LLC, ale căror active, alături de cele ale Nestlé și Auchan, au fost plasate sub administrarea temporară a societății pe acțiuni ruse L.E.V. Management, potrivit presei ruse, citate de Kyiv Independent.

Cunoscutele companii Nestlé și Auchan nu au părăsit piața rusă după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, ci și-au modificat modul de operare.

Nestlé a suspendat mai multe mărci cheie, printre care KitKat, a oprit publicitatea și a întrerupt investițiile de capital în Rusia, potrivit Institutului Școlii de Economie din Kiev (KSE).

Compania franceză Auchan, cunoscută pentru lanțul său de supermarketuri din Europa, a trecut filiala sa rusă sub administrare locală în 2023, considerându-se un serviciu civil esențial și refuzând să părăsească țara.

Între timp, Rusia a avariat proprietățile companiilor internaționale care își desfășoară activitatea în Ucraina prin atacuri cu rachete și drone.

Pe 29 august, un atac al Rusiei a avariat o unitate de producție a PepsiCo din regiunea Mikolaiv, din sudul Ucrainei, a declarat compania.

Într-un alt atac, din 23 august, Rusia a lovit o fabrică aparținând companiei multinaționale americane de produse alimentare Mondelez International din regiunea Sumîi, a declarat ministrul de Externe Andrii Sîbiha.

Două drone rusești au lovit unitatea situată în orașul Trostianeț, avariind amplasamentul și rănind mai mulți angajați, potrivit lui Sîbiha.

Editor : M.C