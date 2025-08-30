Putin critică sancțiunile „discriminatorii” ale Occidentului înaintea vizitei în China

Vladimir Putin a declarat sâmbătă că Moscova și Beijingul fac front comun împotriva sancțiunilor „discriminatorii” aplicate comerțului global, în timp ce se pregătește să călătorească în China pentru un summit care va reuni unele dintre cele mai puternic sancționate țări din lume, scrie Politico.

Aflat pe punctul de a pleca în China, Vladimir Putin urmează să participe la o paradă militară alături de liderul chinez Xi Jinping, liderul nord-coreean Kim Jong Un, premierul slovac Robert Fico și alți șefi de stat.

În declarațiile relatate de agenția de presă de stat chineză Xinhua, Putin a spus că Moscova și Beijingul „adoptă o poziție comună împotriva sancțiunilor discriminatorii care împiedică dezvoltarea socio-economică a membrilor BRICS și a lumii în ansamblu”. Putin va pleca duminică în China pentru o vizită planificată de patru zile.

Președintele chinez Xi Jinping găzduiește lideri din mai multe țări vizate de sancțiunile Occidentului, inclusiv Coreea de Nord, Iran, Myanmar și Belarus, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, care va începe duminică.

După ce a ignorat ediția de anul trecut a reuniunii, prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, participă și el la întâlnire. Relațiile dintre India și Statele Unite au atins luna aceasta un punct scăzut, după ce președintele american Donald Trump a impus un tarif de 50% pentru produsele indiene, ca urmare a achizițiilor de petrol rusesc.

Putin va rămâne în China până miercuri, când Xi va organiza o paradă militară pentru a comemora încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, după capitularea oficială a Japoniei. Alături de liderul rus și de liderul nord-coreean Kim Jong Un, la paradă vor fi prezenți premierul Slovaciei, Robert Fico, precum și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić.

Între timp, mai mulți miniștri de externe ai Uniunii Europene au cerut sâmbătă Statelor Unite să colaboreze cu Europa pentru a pune presiune pe Putin să negocieze încheierea războiului din Ucraina, înainte de termenul-limită impus de Donald Trump.

