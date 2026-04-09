Putin a declarat armistițiu de Paște. Când intră în vigoare încetarea focului

putin

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi o încetare a focului pe o perioadă de două zile cu ocazia Paștelui ortodox și a declarat că se așteaptă ca partea ucraineană să procedeze la fel, relatează TVPWorld.

„Având în vedere apropierea sărbătorii Paștelui ortodox, se declară încetarea focului începând cu ora 16:00 pe 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie”, se arată într-un comunicat al Kremlinului.

„Plecăm de la premisa că partea ucraineană va urma exemplul Federației Ruse.”

⚡️ Putin announces Easter ceasefire

It will be in effect from 16:00 on April 11 until the end of April 12, 2026. pic.twitter.com/LUhowXxhmX

— NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2026

"Prin decizia comandantului suprem, V.Putin, în legătură cu apropiata sârbătoare a Paştelui ortodox, o încetare a focului a fost decretată pentru sâmbătă, 11 aprilie, începând de la ora locală 16:00 (13:00 GMT) până la sfârşitul zilei de 12 aprilie 2026", se menţionează în comunicatul Kremlinului.

Kievul nu a reacționat încă la acest anunț.

Putin a anunțat și anul trecut de Paște o încetare a focului, dar a continuat să lovească Ucraina. „Dronele Shahed de pe cerul nostru dezvăluie adevărata atitudine a lui Putin față de Paște și față de viața umană”, scria atunci președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Armistițiile anterioare sau încetările temporare ale focului declarate în războiul din Ucraina au fost frecvent încălcate sau contestate de ambele părți.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
5
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kirill Dmitriev - Steve Witkoff
Trimisul special al lui Putin a mers în SUA, înainte ca Trump să ia o decizie privind petrolul rusesc
drone rusesti
Asaltată de dronele ruseşti, Ucraina lansează apărarea antiaeriană privată
tanker
Primul petrolier neiranian care traversează Strâmtoarea Ormuz după armistițiu. Cărei țări aparține nava
IRAN-CRISIS/LEBANON Unprecedented wave of air strikes on the city of Beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 41. Trump se arată optimist în privința acordului de pace cu Iranul, chiar dacă armistițiul e fragil
Dmitri Medvedev
„Riscuri absolut inacceptabile pentru securitatea țării noastre”. Medvedev acuză din nou descoperirea de arme biologice în Ucraina
