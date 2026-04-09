Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi o încetare a focului pe o perioadă de două zile cu ocazia Paștelui ortodox și a declarat că se așteaptă ca partea ucraineană să procedeze la fel, relatează TVPWorld.

„Având în vedere apropierea sărbătorii Paștelui ortodox, se declară încetarea focului începând cu ora 16:00 pe 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie”, se arată într-un comunicat al Kremlinului.

„Plecăm de la premisa că partea ucraineană va urma exemplul Federației Ruse.”

⚡️ Putin announces Easter ceasefire



It will be in effect from 16:00 on April 11 until the end of April 12, 2026.

"Prin decizia comandantului suprem, V.Putin, în legătură cu apropiata sârbătoare a Paştelui ortodox, o încetare a focului a fost decretată pentru sâmbătă, 11 aprilie, începând de la ora locală 16:00 (13:00 GMT) până la sfârşitul zilei de 12 aprilie 2026", se menţionează în comunicatul Kremlinului.

Kievul nu a reacționat încă la acest anunț.

Putin a anunțat și anul trecut de Paște o încetare a focului, dar a continuat să lovească Ucraina. „Dronele Shahed de pe cerul nostru dezvăluie adevărata atitudine a lui Putin față de Paște și față de viața umană”, scria atunci președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Armistițiile anterioare sau încetările temporare ale focului declarate în războiul din Ucraina au fost frecvent încălcate sau contestate de ambele părți.

