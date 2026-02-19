Putin denunţă sancţiunile americane împotriva Cubei: „Nu vom accepta aşa ceva”

Preşedintele rus Vladimir Putin a denunţat miercuri embargoul american asupra petrolului care paralizează Cuba şi a subliniat că Rusia a susţinut întotdeauna Havana, în timpul unei întâlniri cu ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, la Kremlin, relatează joi AFP.

"Trecem în prezent printr-o perioadă dificilă, cu noi sancţiuni (...). Nu vom accepta aşa ceva", i-a spus Putin şefului diplomaţiei cubaneze, citat de Agerpres. Moscova "a fost întotdeauna alături de Cuba în lupta sa pentru independenţă", a adăugat el.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, îl asigurase anterior pe omologul său cubanez de "solidaritatea" Rusiei.

Insula comunistă cu 9,6 milioane de locuitori este extrem de afectată după oprirea, sub presiunea SUA, a transporturilor de petrol venezuelean, iar Washingtonul a ameninţat cu tarife vamale orice ţară care îi va vinde petrol.

"Facem apel la Statele Unite ale Americii să dea dovadă de bun simţ, de o abordare responsabilă şi să abandoneze planurile lor de blocadă navală militară", a declarat Lavrov după întâlnirea cu Rodriguez, conform imaginilor difuzate la televiziunea rusă.

El a dat asigurări că Moscova va continua "să sprijine sistematic" Cuba şi a subliniat "solidaritatea deplină" a Rusiei cu poporul său, fără a dezvălui însă măsuri concrete.

Mass-media rusă a relatat săptămâna trecută despre un posibil transport de petrol sub formă de "ajutor umanitar".

Veniturile din turism, al doilea cel mai important sector economic al insulei, sunt ameninţate de penuria de combustibil.

Mai multe companii aeriene, inclusiv companiile ruse Rossia şi Nordwind, au anunţat suspendarea zborurilor către Cuba din cauza lipsei de combustibil. De asemenea, întreruperile de curent sunt frecvente şi mai multe hoteluri s-au închis temporar.

Lavrov a calificat ca fiind "absolut inacceptabil" ordinul executiv american semnat la sfârşitul lunii ianuarie de preşedintele Donald Trump, care desemna insula o "ameninţare extraordinară" pentru Statele Unite, în special din cauza "alinierii" sale cu Rusia, descrisă drept o "ţară ostilă".

Moscova şi Havana, care au colaborat îndeaproape încă din epoca sovietică, şi-au consolidat legăturile după ce Rusia a lansat ofensiva la scară largă împotriva Ucrainei în 2022.

Cele două ţări "împărtăşesc o profundă îngrijorare cu privire la deteriorarea ordinii internaţionale", care acum "este înlocuită de practicile guvernului american", a declarat Bruno Rodriguez.

Diplomatul a promis că Havana, care nu a condamnat niciodată ofensiva rusă în Ucraina, nu îşi va schimba poziţia politică în pofida presiunilor americane.

