„Putin este mai slab decât era”. Ministrul Apărării din Marea Britanie dezvăluie de unde importă dictatorul rus mercenari

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Rusia, țara agresor în războiul împotriva Ucrainei, depinde din ce în ce mai mult de luptătorii străini, deoarece trupele sale suferă pierderi mai mari decât poate compensa.

Acest lucru a fost declarat de ministrul apărării britanic John Healey într-un interviu acordat Bloomberg.

Healey a subliniat că armata rusă se bazează din ce în ce mai mult pe mercenari străini, inclusiv din India, Pakistan, Nepal, Cuba, Nigeria și Senegal.

El a mai indicat că, pe unele segmente ale frontului, raportul pierderilor a crescut de la șase la 25 de ocupanți ruși pentru fiecare apărător ucrainean căzut la datorie.

Oficialii occidentali consideră că această tendință, susținută de livrarea unui număr mai mare de drone în Ucraina, este un factor cheie în intensificarea presiunii asupra trupelor ruse.

Într-un interviu, ministrul apărării britanic și-a exprimat, de asemenea, convingerea că, în ciuda faptului că dictatorul rus Vladimir Putin îi place să creeze impresia că trupele Federației Ruse înregistrează progrese inevitabile, „în realitate, el este mai slab decât era și depinde mai mult de luptătorii străini”.

Pe 20 ianuarie, ministrul apărării al Ucrainei, Mihail Fedorov, a declarat că obiectivul strategic al Ucrainei este uciderea a 50.000 de militari ruși în fiecare lună.

Pe 22 ianuarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că pierderile rusești au atins un nivel record de 35.000 de soldați uciși pe lună, față de aproximativ 14.000 în anul trecut.

Potrivit acestuia, în ciuda mobilizării lunare a 40-43 de mii de persoane, Rusia pierde deja până la 45 de mii de militari din cauza dezertărilor, rănilor și eficienței tehnologiilor ucrainene de drone.

Pe 6 februarie, comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexander Sîrski, a menționat că, în ianuarie 2026, pierderile armatei ruse în soldați uciși și răniți grav au depășit 31.700 de persoane, ceea ce depășește volumul de reînnoire a personalului.

Pe 11 februarie, agenția Bloomberg a scris că pierderile Federației Ruse pe front în ianuarie au depășit capacitatea armatei de ocupație de a-și reface efectivele cu aproximativ 9.000 de militari.

Editor : A.R.

