„Putin este gata să invadeze alte ţări”. Avertismentul președintelui unui stat vecin cu Ucraina

Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”.

Cele două ţări membre NATO sunt în alertă maximă de la invadarea Ucrainei de către trupele Moscovei, în februarie 2022. Polonia se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad, precum şi cu Ucraina şi Belarus, ţară aliată a Moscovei, în timp ce Finlanda are o frontieră lungă de 1.340 de kilometri cu Rusia.

„În aşteptarea, desigur, a unei păci pe termen lung, a unei păci permanente, care este necesară regiunilor noastre, considerăm că Vladimir Putin este gata să invadeze şi alte ţări”, a declarat preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Tocmai de aceea ne dezvoltăm forţele armate, parteneriatul şi relaţiile cu aliaţii noştri”, a adăugat el, fără a da exemple concrete.

El a mai estimat că „arhitectura de securitate” din întreaga regiune s-a schimbat şi, recent întors de la Casa Albă, a avut grijă să spună că preşedintele american Donald Trump este „singurul lider al lumii libere” care îl poate forţa pe Vladimir Putin să negocieze.

Săptămâna trecută, când l-a primit pe Nawrocki în Biroul Oval, Donald Trump a infirmat o eventuală reducere de trupe americane în Polonia şi nu a exclus chiar trimiterea de soldaţi suplimentari.

Polonia a închis granița cu Belarus

Pe de altă parte, la Varşovia, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat marţi închiderea frontierei ţării sale cu Belarus, ca răspuns la manevrele militare comune ruso-bieloruse.

„Din motive de securitate naţională, vom închide frontierele cu Belarus, inclusiv trecerile feroviare, în legătură cu manevrele Zapad, începând de joi noaptea, la miezul nopţii”, a declarat şeful guvernului, calificând acest exerciţiu drept „agresiv”.

Potrivit lui Tusk, obiectivul exerciţiului ruso-belarus este de a simula ocuparea „coridorului Suwalki”, care se întinde de-a lungul frontierei dintre Polonia şi Lituania şi este înconjurat de enclava rusă Kaliningrad şi Belarus. Considerat adesea un „punct vulnerabil” al NATO, coridorul ar putea fi prima ţintă a unui ipotetic atac rus.

În august, Belarus a afirmat că, în timpul manevrelor Zapad, se va antrena să lanseze rachete ruse Oreşnik, o rachetă balistică cu rază medie de acţiune, utilizată deja în Ucraina, care este capabilă să transporte încărcături nucleare.

Lituania îşi închisese deja la sfârşitul lunii august spaţiul aerian deasupra anumitor părţi ale frontierei sale cu Belarus, după ce drone militare au încălcat teritoriul său de două ori în iulie, precum şi în perspectiva exerciţiilor militare comune ruso-bieloruse.

