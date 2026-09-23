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Putin este pregătit pentru o nouă întâlnire cu Trump. Anunțul făcut de Kremlin

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Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
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Președintele rus Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, dacă se ajunge la un acord concret privind organizarea unor discuții oficiale, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției RIA Novosti.

„Putin rămâne pregătit pentru o nouă întâlnire cu Trump”, a afirmat Peskov.

El precizat însă că, momentan, nu există detalii concrete în această privință.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a adăugat că discuțiile dintre liderul rus și șeful Casei Albe sunt imposibile fără un acord oficial.

În acest context, Peskov a reiterat că poziția Moscovei cu privire la o posibilă întâlnire între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski rămâne neschimbată.

„Dacă dorește (Zelenski – n.r.), poate veni la Moscova”, a spus Peskov.

Organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski înainte ca negocierile să se desfășoare la nivel de experți ar fi inutilă, întrucât ar fi, se pare, o pierdere de timp, spune acesta.

„În prezent nu există condiții prealabile pentru a trece la o cale a păcii în negocierile privind Ucraina, deși Rusia rămâne deschisă la acestea”, a declarat Peskov.

Mai mult, purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a plâns încă o dată că aliații de la Kiev aprovizionează activ Forțele Armate ale Ucrainei cu arme și acordă Ucrainei sprijin financiar.

De asemenea, el a afirmat că Marea Britanie „alimentează sentimentele rusofobe”.

„Germania, Franța și multe alte țări europene fac același lucru, în cor cu ea”, acuză Peskov.

Trump a declarat cu o zi înainte că s-ar putea întâlni din nou cu Putin.

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Editor : C.L.B.

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