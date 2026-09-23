Putin este pregătit pentru o nouă întâlnire cu Trump. Anunțul făcut de Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, dacă se ajunge la un acord concret privind organizarea unor discuții oficiale, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției RIA Novosti.
„Putin rămâne pregătit pentru o nouă întâlnire cu Trump”, a afirmat Peskov.
El precizat însă că, momentan, nu există detalii concrete în această privință.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a adăugat că discuțiile dintre liderul rus și șeful Casei Albe sunt imposibile fără un acord oficial.
În acest context, Peskov a reiterat că poziția Moscovei cu privire la o posibilă întâlnire între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski rămâne neschimbată.
„Dacă dorește (Zelenski – n.r.), poate veni la Moscova”, a spus Peskov.
Organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski înainte ca negocierile să se desfășoare la nivel de experți ar fi inutilă, întrucât ar fi, se pare, o pierdere de timp, spune acesta.
„În prezent nu există condiții prealabile pentru a trece la o cale a păcii în negocierile privind Ucraina, deși Rusia rămâne deschisă la acestea”, a declarat Peskov.
Mai mult, purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a plâns încă o dată că aliații de la Kiev aprovizionează activ Forțele Armate ale Ucrainei cu arme și acordă Ucrainei sprijin financiar.
De asemenea, el a afirmat că Marea Britanie „alimentează sentimentele rusofobe”.
„Germania, Franța și multe alte țări europene fac același lucru, în cor cu ea”, acuză Peskov.
Trump a declarat cu o zi înainte că s-ar putea întâlni din nou cu Putin.
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Editor : C.L.B.